Auria nomme Marcos Tonndorf au poste récemment créé de directeur technique, signe d'une priorité accordée à l'innovation

SOUTHFIELD, Michigan, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Auria, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de revêtements de sol, de solutions acoustiques et thermiques et d'autres solutions à base de fibres pour l'industrie automobile, a nommé Marcos Tonndorf au poste de directeur technique. En tant que directeur technique, il dirigera la stratégie ambitieuse de l'entreprise en matière d'innovation mondiale et de développement de produits de pointe, en collaboration avec les leaders technologiques de toute l'entreprise, en mettant l'accent sur les nouveaux produits innovants d'Auria dans le domaine des VE.

« Le nouveau poste de directeur technique et la nomination de Marcos témoignent de notre volonté d'intensifier notre investissement dans l'innovation au sein de l'entreprise », a déclaré le PDG, Brian Pour. « L'innovation est un élément fondamental de la mission de notre entreprise et le leadership de Marcos, associé à ses connaissances approfondies en matière de sciences des matériaux et de développement de produits, le rend parfaitement apte à piloter de nouvelles solutions qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs. »

« C'est un honneur pour moi d'avoir l'opportunité de diriger notre nouvelle orientation vers l'innovation. Notre secteur traverse une période fascinante et dynamique avec l'évolution rapide de la mobilité et notre mission est de fournir les dernières solutions de pointe qui aident nos clients à perfectionner la dynamique thermique, à réduire le bruit et le poids et à améliorer le confort du conducteur », a déclaré M. Tonndorf.

M. Tonndorf est un expert dans le secteur automobile, cumulant près de 30 ans d'expérience au niveau international. Il était auparavant vice-président du développement des produits en Amérique du Nord et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le monde, où il supervisait le développement de matériaux de pointe et l'ingénierie des produits, ainsi que les stratégies d'achat, de logistique et de qualité des fournisseurs de l'entreprise.

Auparavant, M. Tonndorf a été pendant plus de dix ans vice-président des achats chez Autoneum North America, Inc., où il a joué un rôle déterminant dans l'intégration de la gestion du cycle de vie des produits (GCVP) et de la planification des ressources d'entreprise (ERP), tout en établissant des normes de spécification pour les produits et les matériaux dans toute l'entreprise. Il a également occupé différents postes dans le domaine de la gestion des achats et des achats techniques au sein de multinationales telles que Siemens VDO Automotive, Bosch Automotive et Mercedes Benz.

Originaire du Brésil, M. Tonndorf a obtenu une licence en génie mécanique à l'université catholique PUC de Rio de Janeiro, au Brésil.

À propos d'Auria :

Auria Solutions est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de revêtements de sol pour le secteur automobile, de solutions acoustiques, thermiques, aérodynamiques et d'autres solutions à base de fibres. Créée en 2017, Auria s'appuie sur plus d'un siècle d'héritage dans le secteur des transports. La société, dont le siège financier se trouve à Coleshill, en Angleterre, et les sièges opérationnels à Southfield, dans le Michigan, aux États-Unis, à Shanghai, en Chine, et à Düsseldorf, en Allemagne, compte 17 sites de fabrication, 10 sites techniques et six sites de coentreprises, et emploie environ 5 000 personnes dans le monde.

