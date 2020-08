Aurigin : la fintech innovante équipe les banques d'investissement pour l'ère du Covid

NEW YORK, 18 août 2020 /PRNewswire/ -- La société new-yorkaise Aurigin (anciennement BankerBay), la plus grande plateforme de F&A dans le monde avec plus de 250 milliards USD de transactions en direct et organisées, déploie une solution commerciale qu'aucune banque ne peut se permettre d'ignorer.

Aurigin annonce « AiB », une solution d'entreprise conçue pour répondre aux besoins croissants des banques d'investissement et de leurs clients en numérisant le processus de bout en bout, depuis la création des transactions jusqu'à leur exécution, au sein d'une plateforme intégrée. Depuis sa création en 2014, Aurigin est à l'avant-garde de la transformation numérique dans le secteur des banques d'investissement et cite les conditions mondiales actuelles comme un très fort appel à l'action.

« Les banques d'investissement sont prêtes à être modernisées depuis des décennies, mais des traditions de longue date et une résistance tenace au changement ont rendu ces forts de briques imperméables face au tsunami de la numérisation industrielle. Aujourd'hui, avec le Covid, les banques doivent tout simplement agir », a déclaré Romesh Jayawickrama, CEO et fondateur d'Aurigin.

Depuis toujours, les banques d'investissement ont tendance à s'attaquer aux problèmes opérationnels en ajoutant ou en supprimant des personnes. Ce ne sont ni des solutions à long terme, ni des solutions évolutives. Selon le principe fondamental d'Aurigin, le capital humain à coût élevé ne devrait être utilisé que pour des tâches de haute valeur, et la technologie devrait gérer toutes les tâches lourdes et chronophages. Bien qu'il s'agisse d'une philosophie évidente à adopter, très peu de banques semblent la suivre. La société estime que l'adoption de sa technologie peut réduire les heures travaillées dans des domaines clés de jusqu'à 80 %, réduire le délai de mise sur le marché de 50 % et réduire les coûts de 70 %.

Comment cela fonctionne : le modèle d'affaires existant d'Aurigin utilise un algo-moteur exclusif pour connecter rapidement et précisément les entreprises à la recherche de capitaux avec des institutions fournissant des capitaux partout dans le monde. Cette technologie a été encore étendue afin de fournir aux banques une solution d'entreprise qui numérise l'ensemble du processus, depuis le premier prêt qu'une banque déploie pour une entreprise jusqu'à toute levée de capitaux ou fusion-acquisition, ou même une introduction en bourse. AiB comble les écarts entre les divisions pertinentes d'une banque, en vertu de quoi les clients ou les analyses automatisées informeront la division la plus appropriée d'une banque des besoins potentiels en capital. La plateforme déclenche ensuite la chaîne de processus pertinente. Cela inclut la création de supports marketing, le remplissage de salles de données et la mise en correspondance des besoins en capital avec des sources de fonds internes ou externes via l'écosystème mondial d'investisseurs d'Aurigin. AiB fournit des solutions numérisées pour les clients, les banques et tous les investisseurs externes.

« Les modèles d'exploitation des banques sont tout simplement trop lourds. Elles doivent refuser des milliards de dollars de transactions parce que les coûts unitaires d'exécution sont trop élevés. Le besoin pour l'heure est d'utiliser la technologie pour rationaliser les processus, minimiser ces coûts unitaires, augmenter l'évolutivité et ajouter des flux de recettes aux secteurs d'activité existants », a déclaré M. Jayawickrama.

Le Covid a amplifié les problèmes existants pour les banques d'investissement, à tel point que la transformation numérique est devenue un impératif stratégique à la fois pour le front, le middle et le back-office. Aurigin apporte une solution à long terme et évolutive qui aidera à transformer l'industrie.

