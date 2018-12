Aurora Cannabis adquirirá Farmacias Magistrales S.A. de México

Bajo las regulaciones que gobiernan el mercado Mexicano de cannabis medicinal, el cultivo doméstico, la importación o venta de productos de flores secas en México es prohibido. En consecuencia, Farmacias es la única compañía a la fecha con capacidad de suministrar productos que contienen THC y las únicas ofertas disponibles que contienen THC inicialmente serán los productos de Aurora derivados de alto margen de origen.

Aspectos destacados de la transacción:

Farmacias ha obtenido la primera y única licencia Mexicana al día de hoy para importar materias primas que contienen > 1% THC, un proceso riguroso y exigente que tardó más de cuatro años en completarse con éxito.

Farmacias es propietaria y opera un establecimiento de alta calidad de 12.000 pies cuadrados en la Ciudad de México, diseñado para la producción de productos farmacéuticos. El establecimiento tiene licencia para la importación de materias primas farmacéuticas, incluyendo los cannabinoides (THC y CBD).

Los productos disponibles para la venta incluyen:

Farmacéuticos - enfermedad renal, presión arterial, medicamentos anestésicos.



Nutraceuticos - proteínas en polvo y suplementos vitamínicos



Cosméticos: cremas rejuvenecedoras, productos para crecimiento del cabello, lociones para bronceado, etc.

Farmacias ha construido una sólida y bien establecida red de distribución con un potencial de llegar a todo México mediante aproximadamente 80,000 puntos de venta para la venta de productos de CBD, así como a 500 farmacias y hospitales para la distribución de productos de THC.

Las licencias adicionales que posee Farmacias le permiten a la compañía importar concentrado de CBD y producir productos médicos y de bienestar, y la transacción proporciona un activo poderoso para Aurora en América Latina, complementando la gran huella de producción de Aurora en Colombia y Uruguay , a través de MedColombia y ICC Labs respectivamente.

y , a través de MedColombia y ICC Labs respectivamente. La flor seca que contiene THC está actualmente prohibida para el cultivo doméstico, importación o venta en México, creando un potencial mercado de larga escala con rigurosas barreras de entrada, permitiendo solo la venta de productos derivados de alto margen.

Farmacias intenta utilizar los concentrados importados de THC y CBD para producir diversos productos de aceite de cannabis para su introducción inicial en el mercado médico. Además, pretende ampliar rápidamente su cartera de productos para incluir cápsulas, soluciones tópicas, aerosoles y otros formatos de entrega. Actualmente, Farmacias tiene licencia para fabricar, entre otros, productos orales, nasales y de supositorio.

Comentario de la Gerencia

"Esta transacción posiciona Aurora con un acceso exclusivo para suministrar productos de THC conteniendo cannabis medicinal a un mercado legal de más de 130 millones de personas, al mismo tiempo que nos permite capturar el margen completo del cannabis medicinal que vendemos allí," declaro Terry Booth, CEO de Aurora. "Farmacias cuenta con una amplia red de distribución en puntos de venta y farmacias, lo que nos permitirá ampliar rápidamente nuestras operaciones en todo México. Integrando Farmacias con nuestras operaciones en Canadá y América Latina no sólo acelerara el crecimiento, sino que también generara un valor substancial para los accionistas a largo plazo."

Julio Sanchez y Tepoz, Secretario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ("COFEPRIS"), el organismo del gobierno Mexicano responsable del cannabis medicinal indico: "Nos complace haber emitido las primeras licencias de THC en el país a Farmacias Magistrales y esperamos promover el desarrollo de una industria de cannabis medicinal sólidamente regulado que facilita el acceso seguro y eficaz para el pueblo de México".

Neil Belot, Director de Desarrollo de Negocios Globales para Aurora, indico, "Juntos, Farmacias y Aurora, estaremos bien posicionados para convertirnos en un actor clave en el desarrollo del mercado de cannabis medicinal en México. Estamos impresionados por la calidad de la administración, los activos y las operaciones, y esperamos trabajar estrechamente con el equipo de Farmacias para ejecutar nuestra importante ventaja de ser primeros en el mercado".

Cesar Vargas Dominguez, Director Comercial de Farmacias, agrego, "Esta transacción valida nuestro trabajo durante los últimos cuatro años hacia la obtención de una cartera de licencias exclusivas en México, cuyo complicado proceso hemos completado satisfactoriamente. Hemos preferido a Aurora debido a su capacidad de producción, alcance global, calidad del producto, cultura del paciente primero y su compromiso a un enfoque basado en la ciencia de cannabis medicinal. Esperamos convertirnos en parte de la familia Aurora y ejecutar la oportunidad del cannabis medicinal Mexicano ".

El precio de venta por la adquisición de Farmacias será pagado en acciones de Aurora y en base a una valuación de las proyecciones de ingresos por proforma de distribución de Farmacias. El precio de venta que pagara Aurora también incluye un pago contingente de hasta 25% pagado solamente al lograr ciertas etapas en los próximos 12 meses relacionados con las operaciones métricas, como mantener la participación de mercado.

Acerca de Aurora

Con sede central en Edmonton, Alberta, Canada y con una capacidad de fondos de más de 500.000 kg al año, así como ventas y operaciones en 22 países alrededor de cinco continentes, Aurora es una de las más grandes compañías líderes de cannabis del mundo. La compañía está integrada verticalmente y horizontalmente diversificada a través de cada uno de los segmentos clave de la cadena de valor, desde el diseño de instalaciones e ingeniería, hasta el cultivo de cannabis y la investigación genética, la producción de cannabis y cáñamo, sus derivados, el desarrollo de productos de alto valor, cultivo en el hogar, así como venta y distribución al por mayor.

Muy diferenciada de sus similares, Aurora ha establecido una estrategia de producción única avanzada, consistente y eficiente, basada en las instalaciones construidas con ese fin que integran las principales tecnologías líderes en todos los procesos definidos por una amplia automatización y personalización, lo cual resulta en la producción a gran escala de productos de alta calidad a bajo costo. Con el fin de ser replicable y escalar a nivel global, sus instalaciones de producción se han diseñado para producir cannabis a una significativa escala de alta calidad, rendimiento a nivel industrial y costos de producción por gramo muy bajos. Cada una de las instalaciones de Aurora se han creado para cumplir con los estándares GMP de la Unión Europea (UE), la reciente adquisición de las instalaciones de MedReleaf Markham, y su distribuidor europeo de cannabis medicinal de su propiedad, Aurora Deutschland, han logrado ese nivel de certificación.

Además de su crecimiento orgánico rápido y ejecución sólida en fusiones y adquisiciones estratégicas, que hasta la fecha incluye 15 compañías adquiridas, MedReleaf, CanvasRX, Peloton Pharmaceutical, Aurora Deutschland , H2 Biopharma, Urban Cultivator, BC Northern Lights, Larssen Greenhouses, CanniMed Therapeutics, Anandia Labs, HotHouse Consulting, MED Colombia, Agropro, Borela, and ICC Labs - Aurora se diferencia por su reputación como socio preferido dentro del sector global del cannabis, habiendo invertido en y estableciendo asociaciones estratégicas con un abanico de innovadores destacados, incluyendo: Radient Technologies Inc. (TSXV: RTI), Hempco Food and Fiber Inc. (TSXV: HEMP), Cann Group Ltd. (ASX: CAN), Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM), Choom Holdings Inc. (CSE: CHOO), Capcium Inc. (private), Evio Beauty Group (private), Wagner Dimas (private), CTT Pharmaceuticals (OTCC: CTTH), and Alcanna Inc. (TSX: CLIQ).

Las acciones ordinarias de Aurora cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el símbolo "ACB", y forman parte del Indicé Compuesto S&P/TSX.

Para obtener más información acerca de Aurora, por favor visite nuestro sitio web de inversionistas, investor.auroramj.com

Terry Booth, CEO

Aurora Cannabis Inc.

Para Mayor Información:

Para prensa:



Heather MacGregor

+1.416.509.5416

heather.macgregor@auroramj.com

Para inversionistas:

Marc Lakmaaker

+1.647.269.5523

marc.lakmaaker@auroramj.com

Rob Kelly

+1.647.331.7228

rob.kelly@auroramj.com

Inversionistas de Estados Unidos

Phil Carlson / Elizabeth Barker

KCSA Strategic Communications

Phone: (212) 896-1233 / (212) 896-1203

Email: pcarlson@kcsa.com / ebarker@kcsa.com

Declaraciones a Futuro



Este comunicado de prensa incluye declaraciones que contienen cierta "información a futuro" dentro del significado de la ley de valores aplicable ("declaraciones de futuro"). Las declaraciones de futuro normalmente se caracterizan por palabras como "plan", "continúa", "espera", "proyecta", "intenta", "cree", "anticipa", "estima", "podría", "podrán", "potencial", "propone" y otras palabras similares o declaraciones que algunos eventos o condiciones "podrían" o "podrán" ocurrir. Los supuestos inherentes en estas declaraciones de futuro están sujetas a riesgos, incluyendo pero no limitado a; entrar en un acuerdo definitivo con Farmacias y el cierre de la transacción, la variedad y cantidad de productos de cannabis que abastecerá Aurora a Farmacias sea aprobado por las autoridades reguladoras aplicables, los riesgos asociados con el establecimiento de tarifas para productos suministrados por Aurora a Farmacias que son desconocidos en este momento, y el riesgo que las autoridades reguladoras aplicables puedan emitir licencias adicionales a terceros. Estas declaraciones son solamente predicciones. Varias presunciones fueron utilizadas al redactar las conclusiones o al crear las proyecciones contenidas en las declaraciones de futuro por medio de este comunicado de prensa. Las declaraciones de futuro se basan en las opiniones y estimaciones del equipo administrativo a la fecha que las declaraciones son realizadas, estando sujetas de una variedad de riesgos e incertidumbres y de otros factores que pudieran causar que los eventos o resultados difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones de futuro. La Compañía no tiene obligación y rechaza de forma expresa cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones de futuro, ya sean como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, excepto que sea expresamente necesario por la normativa aplicable.

Ni TSX, NYSE ni tampoco su Proveedor de Servicios de Regulación (como término definido en las políticas de TSX y NYSE) aceptan responsabilidad por la validez o precisión de este comunicado.

