Aurora Cannabis nombra a Nelson Peltz asesor estratégico

Edmonton, AB y Nueva York, NY, March 14, 2019 /PRNewswire/ --

Aurora Cannabis Inc. ("Aurora" o la "Compañía") (TSX: ACB) (NYSE: ACB) (Frankfurt: 21P; WKN: A1C4WM) ha anunciado hoy que ha nombrado a Nelson Peltz como asesor estratégico. Peltz y Aurora trabajarán colaborativa y estratégicamente para explorar las posibles alianzas que serían la estrategia óptima para la entrada de éxito en cada uno de los segmentos de mercado contemplados de Aurora. Peltz también asesorará sobre la estrategia de expansión global de la Compañía.

Comentarios de la Gerencia

"Nelson es un visionario empresarial reconocido globalmente con un fuerte historial en implicación constructiva para generar crecimiento acelerado y rentable y valor para los accionistas en muchos verticales de la industria que son de gran interés para nosotros", dijo Terry Booth, consejero delegado. "Al igual que nosotros, Nelson también asume una visión a largo plazo de la creación de valor para beneficiar a todas las partes. Esperamos trabajar con Nelson para ampliar nuestro liderazgo en la industria del cannabis global alineando a Aurora con cada uno de los segmentos del mercado en que el cannabis producirá un impacto".

Peltz añadió: "Creo que Aurora tiene un sólido historial de ejecución, está fuertemente diferenciada de sus homólogos, ha logrado la integración a través de la cadena de valor y está dispuesta a avanzar al siguiente nivel en un rango de verticales de la industria. Creo que los productores autorizados canadienses, y Aurora en particular, están bien posicionados para liderar en el desarrollo de la industria del cannabis internacional mientras las regulaciones evolucionan, con un modelo operativo fuerte y globalmente imitable. Estoy deseando trabajar con Terry y todo el equipo de Aurora para evaluar sus muchas oportunidades operacionales y estratégicas, incluyendo la posible implicación con agentes veteranos en los mercados de consumo y otros segmentos".

Nelson Peltz

Nelson Peltz es el consejero delegado y socio fundador de Trian Fund Management, L.P., una firma de gestión de la inversión valorada en miles de millones de dólares. Peltz también es actualmente presidente no ejecutivo de The Wendy's Company y director de The Procter & Gamble Company, Sysco Corporation y The Madison Square Garden Company. Previamente fue director de H. J. Heinz Company, Legg Mason, Inc., Ingersoll-Rand plc y Mondelēz International, Inc., entre otras compañías. Peltz fue anteriormente presidente y consejero delegado de Triarc Companies, Inc. que durante su cargo poseía Arby's Restaurant Group, Inc. y Snapple Beverage Group, así como otras empresas de consumo e industriales. Peltz fue además presidente y consejero delegado de Triangle Industries, Inc., la mayor compañía de envasado del mundo y una compañía industrial Fortune 100, cuando esa compañía fue adquirida por Pechiney, S.A., una compañía de metales y envasado internacional líder. Peltz comenzó su carrera uniéndose a la empresa de distribución de alimentos de la familia. Los servicios de asesoría de Peltz a Aurora se suministrarán a través de 280 Park ACI Holdings, LLC.

Concesión de Opción

En consideración por los servicios proporcionados por el Asesor senior, la Compañía ha concedido opciones (las "Opciones") al asesor senior para adquirir 19.961.754 acciones ordinarias en la Compañía a un precio de 10,34 dólares canadienses por acción. Las Opciones se otorgarán de forma prorrateada durante un periodo de cuatro años en una base trimestral, sujeta a devengo acelerado basado en la ocurrencia de determinados eventos concretos, que incluyen el consumo de ciertas transacciones definidas y el precio de cierre de las acciones ordinarias de Aurora de al menos 31,02 dólares canadienses y adicionalmente 41,36 dólares canadienses por un número de días comerciales específico. El Asesor senior puede ejercitar cualquier parte de la Opción que ha otorgado en o antes del séptimo aniversario de la fecha de concesión.

La Compañía ha concedido los derechos de registro como Asesor senior relativas a las acciones ordinarias para que se adquieran a través del ejercicio de las Opciones.

Acerca de Aurora

Con sede central en Edmonton, Alberta, Canadá y con una capacidad de fondos de más de 500.000 kg al año, así como ventas y operaciones en 22 países alrededor de cinco continentes, Aurora es una de las más grandes compañías líderes de cannabis del mundo. La compañía está integrada verticalmente y horizontalmente diversificada a través de cada uno de los segmentos clave de la cadena de valor, desde el diseño de instalaciones e ingeniería, hasta el cultivo de cannabis y la investigación genética, la producción de cannabis y cáñamo, sus derivados, el desarrollo de productos de alto valor, cultivo en el hogar, así como venta y distribución al por mayor.

Muy diferenciada de sus similares, Aurora ha establecido una estrategia de producción única avanzada, consistente y eficiente, basada en las instalaciones construidas con ese fin que integran las principales tecnologías líderes en todos los procesos definidos por una amplia automatización y personalización, lo cual resulta en la producción a gran escala de productos de alta calidad a bajo coste. Con el fin de ser replicable y escalar a nivel global, sus instalaciones de producción se han diseñado para producir cannabis a una significativa escala de alta calidad, rendimiento a nivel industrial y costes de producción por gramo muy bajos. Cada una de las instalaciones de Aurora se han creado para cumplir con los estándares GMP de la Unión Europea (UE), la reciente adquisición de las instalaciones de MedReleaf Markham, y su distribuidor europeo de cannabis medicinal de su propiedad, Aurora Deutschland, han logrado ese nivel de certificación.

Además de su crecimiento orgánico rápido y ejecución sólida en fusiones y adquisiciones estratégicas, que hasta la fecha incluye 16 compañías adquiridas, MedReleaf, CanvasRX, Peloton Pharmaceutical, Aurora Deutschland , H2 Biopharma, Urban Cultivator, BC Northern Lights, Larssen Greenhouses, CanniMed Therapeutics, Anandia Labs, HotHouse Consulting, MED Colombia, Agropro, Borela, ICC Labs y Whistler - Aurora se diferencia por su reputación como socio preferido dentro del sector global del cannabis, habiendo invertido en y estableciendo asociaciones estratégicas con un abanico de innovadores destacados, incluyendo: Radient Technologies Inc. (TSXV: RTI), Hempco Food and Fiber Inc. (TSXV: HEMP), Cann Group Ltd. (ASX: CAN), Micron Waste Technologies Inc. (CSE: MWM), Choom Holdings Inc. (CSE: CHOO), Capcium Inc. (private), Evio Beauty Group (private), Wagner Dimas (private), CTT Pharmaceuticals (OTCC: CTTH), Alcanna Inc. (TSX: CLIQ) y High Tide Inc. (CSE:HITI).

Las acciones ordinarias de Aurora cotizan en TSX y NYSE bajo el símbolo "ACB", y forman parte del Indicé Compuesto S&P/TSX.

Para obtener más información acerca de Aurora, por favor visite nuestro sitio web de inversionistas, investor.auroramj.com

Ni TSX, NYSE ni tampoco su Proveedor de Servicios de Regulación (como término definido en las políticas de TSX y NYSE) aceptan responsabilidad por la validez o precisión de este comunicado.

Terry Booth, consejero delegado

Aurora Cannabis Inc.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa incluye declaraciones que contienen cierta "información a futuro" dentro del significado de la ley de valores aplicable ("declaraciones de futuro"). Las declaraciones de futuro normalmente se caracterizan por palabras como "plan", "continúa", "espera", "proyecta", "intenta", "cree", "anticipa", "estima", "podría", "podrán", "potencial", "propone" y otras palabras similares o declaraciones que algunos eventos o condiciones "podrían" o "podrán" ocurrir, la ejecución de acuerdos definitivos, el cierre de la transacción, y el logro de cualquier objetivo de rendimiento. Estas instrucciones son sólo predicciones. Varias presunciones fueron utilizadas al redactar las conclusiones o al crear las proyecciones contenidas en las declaraciones de futuro por medio de este comunicado de prensa. Las declaraciones de futuro se basan en las opiniones y estimaciones del equipo administrativo a la fecha que las declaraciones son realizadas, estando sujetas de una variedad de riesgos e incertidumbres y de otros factores que pudieran causar que los eventos o resultados difieran materialmente de los proyectados en las declaraciones de futuro. La Compañía no tiene obligación y rechaza de forma expresa cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones de futuro, ya sean como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros, excepto que sea expresamente necesario por la normativa aplicable.



