Aurora, Colorado, crea plan de integración de inmigrantes a 10 años para sacar provecho de sus logros con las comunidades diversas

AURORA, Colorado, 2 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Aprovechando el exitoso trabajo adelantado para crear oportunidades para los inmigrantes y refugiados y para expandir su presencia internacional, la ciudad de Aurora ha revelado un plan a 10 años de integración de inmigrantes, "Aurora is open to the world" (Aurora está abierta al mundo).

Siendo la tercera ciudad más grande de Colorado y una de las más diversas entre las grandes ciudades en los Estados Unidos, en 2015 Aurora creó uno de los primeros planes municipales estratégicos para la integración de inmigrantes, y sigue siendo la única ciudad de Colorado con un plan integral para tal fin. Actualmente, Aurora está actualizando este plan para ajustarlo a la década siguiente con base en los aprendizajes obtenidos hasta el momento y lo que residentes y actores involucrados con la ciudad han mencionado como prioridades. Esta iniciativa es liderada por la Office of International and Immigrant Affairs (Oficina de Asuntos Internacionales y de Inmigración).

"Uno de cada cinco residentes de Aurora nació por fuera de los Estados Unidos, y nosotros creemos que el éxito de nuestros residentes, y por tanto el éxito de nuestra ciudad, depende en qué tan bien podamos trabajar juntos", expresó Ricardo Gambetta, director de la Oficina de Asuntos Internacionales y de Inmigración de Aurora. "De cara al futuro, nuestro plan 2020-2030 se enfoca en objetivos que atiendan las necesidades de la comunidad, con ideas específicas para su implementación".

Entre las 12 áreas objetivo para el periodo 2020-2030 se encuentran la creación de empresas, las viviendas asequibles, las habilidades y certificaciones para el trabajo, el aprendizaje de inglés, la accesibilidad lingüística, las relaciones de seguridad pública, el liderazgo de inmigrantes, los estilos de vida saludables, los caminos a la ciudadanía y la inclusión cultural. Estos objetivos se desarrollan sobre las áreas de enfoque del plan estratégico de 2015.

Entre algunos de los logros que se pudieron observar durante el primer plan estratégico de la ciudad están los siguientes:

Desarrollo del premiado programa "Natural Helpers", a través del cual más de 150 inmigrantes de 25 países se hacen líderes en sus comunidades y enlaces con los recursos locales.

Creación de la Comisión de Inmigrantes y Refugiados de Aurora , un grupo de residentes que ofrece asesoría al concejo de la ciudad sobre asuntos de inmigración.

, un grupo de residentes que ofrece asesoría al concejo de la ciudad sobre asuntos de inmigración. Ampliación de clases de inglés y de ciudadanía con agencias locales aliadas.

Creación de subvenciones y préstamos para pequeñas empresas de emprendedores inmigrantes, lo que llevó a generar 143 puestos de trabajo.

Patrocinio de viajes internacionales y recepción de delegaciones internacionales para promover intercambios de negocios, culturales y políticos, lo que llevó a la apertura del Consulado del Salvador , la primera oficina consular de Colorado por fuera de Denver .

viajes internacionales y recepción de delegaciones internacionales para promover intercambios de negocios, culturales y políticos, lo que llevó a la apertura del Consulado del , la primera oficina consular de por fuera de . Crecimiento de programas de salud, artes y deportes que apoyan la cohesión en la comunidad, tales como el Global Fest, el evento insignia de Aurora para celebrar la diversidad, que atrae a 10,000 personas cada año.

"Hemos creado alianzas, construido confianza y despertado ideas, todo esto requiere nuestro apoyo y fomento para que podamos ser una ciudad que ayuda a todos sus residentes a soñar en grande y a lograr mucho más", señaló Mike Coffman, alcalde de Aurora. "El plan estratégico actualizado para los próximos 10 años sienta las bases de cómo nos convertiremos en un destino internacional de negocios y cultura, una mezcla acogedora de personas y experiencias, y una ciudad de oportunidades para residentes de todo tipo de contextos".

Para ver el plan completo, vaya a AuroraGov.org/2020ImmigrantIntegrationPlan. Para obtener más información sobre la Oficina de Asuntos Internacionales y de Inmigración, visite AuroraGov.org/International.

FUENTE City of Aurora Office of International and Immigrant Affairs

