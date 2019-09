Aus AMPAC Fine Chemicals und SK biotek wird neues US-Unternehmen, das die weltweite Pharmaindustrie besser unterstützen will

SACRAMENTO, Kalifornien, 17. September 2019 /PRNewswire/ -- SK Holdings, die Dachgesellschaft der südkoreanischen SK Group, hat SK pharmteco etabliert, ein US-amerikanischer Auftragsfertiger (CMO), der Kunden der Pharmaindustrie auf der ganzen Welt unterstützen wird. Mit dieser Transaktion entsteht aus SK biotek in Korea, SK biotek in Irland sowie AMPAC Fine Chemicals (AFC) in den USA der konsolidierte CMO SK pharmteco. CEO des neuen Unternehmens mit Hauptsitz in Sacramento (Kalifornien) ist Aslam Malik (vormals CEO von AFC).

„Mit der Gründung von Pharmteco schaffen wir eine solide Basis, um unser globales CMO-Geschäft auszubauen", sagte Dr. Aslam Malik, CEO von SK pharmteco. „Wir sind dankbar für die tatkräftige Unterstützung durch SK Holdings. Mit unserer nachgewiesenen Qualität, sechs Produktionsanlagen, einer analytischen Prüfeinrichtung und einem breiten Spektrum an Basistechnologien sind wir in der Lage, den internationalen Kundenstamm auf Grundlage unseres einzigartigen Werteversprechens zu erweitern", ergänzte Dr. Malik.

SK pharmteco verfügt über CMO-Produktionskapazitäten von über 1000 m3 und will in den kommenden Jahren weiter wachsen. Die konstituierenden Unternehmen von Pharmteco führen den Geschäftsbetrieb unter ihren gewohnten Identitäten fort mit voller Unterstützung für bestehende Kundenproduktregistrierungen.

INFORMATIONEN ZU SK PHARMTECO

SK pharmteco ist eine US-amerikanischer Auftragsfertiger (CMO), der das operative Geschäft von AMPAC Fine Chemicals sowie SK biotek Korea und Irland konsolidiert. Das Unternehmen verfügt über globale Produktionsanlagen mit nachgewiesenen Kompetenzen in der Prozessentwicklung, dem Scale-up und der cGMP-konformen kommerziellen Herstellung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe und registrierter Zwischenprodukte für Pharma- und Biotech-Kunden auf der ganzen Welt. SK pharmteco hat seinen Hauptsitz in Sacramento (Kalifornien). Die Betriebsstandorte von AMPAC Fine Chemicals befinden sich in Rancho Cordova und El Dorado Hills (Kalifornien), La Porte (Texas), und Petersburg (Virginia). SK biotek hat Betriebsstätten in Swords (Irland) sowie Daejeon und Sejong (Korea). Weitere Informationen finden Sie unter ampacfinechemicals.com und SKbiotek.com.

INFORMATIONEN ZU SK HOLDINGS

SK Holdings baut den Wert seines Portfolios stetig aus, indem es langfristige, strategische Investitionen mit erfolgreichen Tochtergesellschaften in verschiedenen Industriezweigen tätigt, darunter Pharmazeutika und Biowissenschaften, Energie und Chemie, Information und Telekommunikation sowie Halbleiter. Einen weiteren Schwerpunkt legt SK Holdings auf die weitere Stärkung seiner Wachstumsgrundlagen durch praktisches Management auf Basis finanzieller Stabilität, während gleichzeitig der Unternehmenswert durch Investitionen in neue Firmen mit Wachstumsperspektiven gesteigert wird. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.sk.com/en/index.jsp.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/996492/SK_pharmteco_Logo.jpg

Related Links

http://ampacfinechemicals.com



SOURCE SK pharmteco