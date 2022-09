Ausgestattet mit GWM L.E.M.O.N. DHT gibt das neue Energiemodell HAVAL H6 HEV sein Debüt bei der Rugby World Cup Sevens 2022

BAODING, China, 19. September 2022 /PRNewswire/ -- Am 9. September wurde der mit GWM L.E.M.O.N. DHT ausgestattete HAVAL H6 HEV bei der Rugby World Cup Sevens 2022 vorgestellt und ist das erste neue Energiemodell, das GWM auf dem südafrikanischen Markt eingeführt hat.

Außerhalb des Stadions von Kapstadt zog der HAVAL H6 HEV die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Einige sagten, dass ihnen das Äußere des Modells gefalle und erkundigten sich so gleich nach der Konfiguration und dem Einführungsdatum.

Empowered by GWM L.E.M.O.N. DHT, the New Energy Model HAVAL H6 HEV Makes its Debut at Rugby World Cup Sevens 2022

„Wir hoffen, damit den neuen Energiemarkt in Südafrika zu erschließen und unseren Kunden ein völlig neues Fahrerlebnis mit neuen Energiefahrzeugen zu bieten. Bald wird der HAVAL H6 HEV in Südafrika erhältlich sein", sagte Conrad Groenewald, HAVAL South Africa Chief Operations Officer.

Das Modell ist mit GWM L.E.M.O.N. DHT ausgestattet und mit einem Antriebsstrang aus einem 1,5-T-Motor und zwei Motoren gepaart.

Durch intelligentes Schalten der Steuerung kann das Modell in verschiedenen Szenarien ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Kraftstoffverbrauch erreichen. Bei Fahrten auf städtischen Straßen mit geringer Geschwindigkeit kann das Fahrzeug im EV- oder Serienmodus gefahren werden, um einen schnellen Start zu erreichen und den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Dieses neue Energiemodell wurde bereits in Australien, Thailand und anderen Regionen eingeführt.

CarExpert, ein bekanntes australisches Automobilmedium, kommentierte nach der Testfahrt: „Der HAVAL H6 HEV ist ein guter Hybrid-SUV. Er wechselt geschickt zwischen Benzin- und Elektroantrieb und bietet so eine Mischung aus Leistung und Sparsamkeit sowie eine überraschende Geschwindigkeit, wenn man sie braucht."

Wie aus den vom Unternehmen veröffentlichten Verkaufsdaten hervorgeht, steht der HAVAL H6 HEV seit seiner Markteinführung Ende Juli dieses Jahres insgesamt zehn Monate lang an der Spitze des thailändischen Marktes für SUV der Klasse C.

L.E.M.O.N. DHT wird unabhängig von GWM entworfen und entwickelt, was die Vorteile einer hohen Integration, hohen Intelligenz und hohen Anpassungsfähigkeit mit sich bringt. Durch ein intelligentes Steuersystem kann es die Fahrmodi, wie z. B. EV, Parallel-Serienschaltung, Serienschaltung und Energierückgewinnung, je nach den aktuellen Fahrszenarien automatisch umschalten.

So kann das Fahrzeug seinen Nutzern sowohl ein kraftstoffsparendes Fahrgefühl in der Stadt als auch ein kraftvolles Fahrgefühl bei hohen Geschwindigkeiten bieten. Das System kann sowohl mit HEV- als auch mit PHEV-Stromversorgungssystemen ausgestattet werden.

Im August dieses Jahres gab GWM HAVAL offiziell bekannt, dass das Unternehmen eine umfassende Umstellung auf die neue Energieschiene eingeleitet hat. Das Unternehmen plant, den Anteil der neuen Energiemodelle bis 2025 auf 80 % zu erhöhen.

HAVAL, unterstützt von GWM L.E.M.O.N. DHT, wird mehr New Energie SUVs für die weltweiten Nutzer produzieren, die sich nicht nur an ihre Nutzungsgewohnheiten in Bezug auf Kraftstofffahrzeuge anpassen können, sondern auch die Angst vor der Reichweite und Sicherheit der neuen Energiefahrzeuge nehmen.

