Auszeichnung von Einzelpersonen aus Wissenschaft und Forschung: JoVE kündigt Rückkehr der Science Education & Research Innovation Awards an

CAMBRIDGE, Mass., 20. April 2022 /PRNewswire/ -- JoVE, der weltweit führende Produzent und Anbieter wissenschaftlicher Videos, hat bekannt gegeben, dass die JoVE Science Education & Research Innovation Awards auch 2022 wieder stattfinden werden. Die Auszeichnungen, die dieses Jahr zum zweiten Mal vergeben werden, zielen darauf ab, Einzelpersonen aus Wissenschaft und Forschung zu unterstützen, die an ihren Instituten eine aktiveund zentrale Rolle übernehmen, um die wissenschaftliche Lehre und Forschung mithilfe von Videoressourcen zu unterstützen und voranzubringen. Eine unabhängige Jury aus Bibliothekar*innen, Pädagog*innen und Forscher*innen wählt drei Gewinner*innen aus jeder der folgenden Kategorien aus:

JoVE Educator Innovation Award

JoVE Researcher Innovation Award

JoVE Librarian Innovation Award

JoVE akzeptiert Einreichungen von Personen, die derzeit bei einer akademischen Einrichtung, einem Unternehmen, einer Regierung oder einer Krankenhauseinrichtung beschäftigt, in einer akademischen Einrichtung eingeschrieben oder mit ihr verbunden sind, dies gilt weltweit .

JoVE akzeptiert Einreichungen in Form von kurzen Essays von:

Pädagog*innen, die Lernergebnisse gefördert und die Mitarbeit der Studierenden in der naturwissenschaftlichen Lehre durch Videoressourcen verbessert haben.

Bibliothekar*innen, die die Verwendung von Videoressourcen zur Unterstützung und Beschleunigung der naturwissenschaftlichen Lehre und Forschung an ihrem Institut angeregt haben, um die Forschung und/oder Lehre in naturwissenschaftlichen Disziplinen voranzutreiben.

Forscher*innen, die JoVE-Videos verwendet haben, um Forschung und Ausbildung durchzuführen oder außerhalb des Labors zu lehren.

JoVE wird finanzielle Mittel in Form von Erstattungen für die berufliche Weiterbildung bis zu 2.000 USD pro Gewinner*in bereitstellen. Diese Mittel können für die Teilnahme an Konferenzen oder die Anmeldung von Lehrveranstaltungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Qualifikationen bis zum 30. Dezember 2023 verwendet werden.

Zusätzlich wird JoVE den Gewinner*innen des Researcher Innovation Award 2022 einen Verzicht auf die Veröffentlichungsgebühr anbieten, damit sie kostenlos mit JoVE publizieren können. Weitere Informationen zu den Awards und zum Bewerbungsverfahren finden Sie hier. Die Bewerbungsfrist endet am 18. Juli 2022.

Kommentare der letztjährigen Preisträger*innen über ihren Gewinn:

„Ich freue mich über den JoVE Innovation in Instruction Award. Es war eine Freude, mit solch brillanten Kollegen und talentierten Studierenden zusammenzuarbeiten und ihnen die Möglichkeit zu geben, Medienressourcen zu nutzen, um Chemie auf neue und aufregende Weise zu unterrichten und zu kommunizieren." Dr. Glenn Hurst, Associate Professor of Chemistry Education an der University of York und Gewinner des JoVE Innovation in Instruction Award 2021

„Ich freue mich, im Namen unseres gesamten Teams den JoVE Librarian Innovation Award entgegennehmen zu können. Das Team hat über viele Monate unermüdlich daran gearbeitet, das JRD eLibrary-Portal von der Konzeption und Gestaltung bis hin zur Implementierung und Einführung zum Leben zu erwecken. Die Auszeichnung erkennt die Kraft der Zusammenarbeit an und unterstreicht unseren Erfolg bei der Bereitstellung dieses leistungsstarken Tools in Rekordzeit für unsere Benutzer." Gabriele Tanis, Associate Director, Organizational Excellence bei Janssen Research & Development, LLC und Gewinnerin des JoVE Librarian Innovation Award 2021

„Unser gesamtes Team bei RadioViews fühlt sich geehrt, mit dem JoVE Researcher Innovation Award für unsere Video-Serie über Diskussionen mit anderen Radioastronomen ausgezeichnet worden zu sein. Unter den Gewinnern zu sein, ermutigt uns, weiterzumachen, zu verbessern und neue Methoden zu entwickeln, um unser Fachwissen als Forscher zu teilen. Wir sind unbeschreiblich dankbar, dass JoVE dieses Ziel unterstützt." Joana Kramer, Ph.D.- Studentin am Max-Planck-Institut für Radioastronomie und Gewinnerin des JoVE Research Innovation Award 2021

Informationen zu JoVE

JoVE wurde 2006 gegründet und ist der weltweit führende Produzent und Anbieter von wissenschaftlichen Videos. Ziel ist es, die wissenschaftliche Forschung und Lehre zu verbessern. Anhand Tausender Videos, die in mehreren Disziplinen der Bereiche Wissenschaft, Medizin und Technik veröffentlicht werden, bietet die JoVE-Bibliothek klare, detaillierte Illustrationen zu einer Vielzahl von wissenschaftlichen Techniken und Konzepten.

Heute nutzen Millionen von Wissenschaftler*innen, Pädagog*innen und Studierenden an Tausenden von Universitäten, Hochschulen, Krankenhäusern und Biopharma-Unternehmen weltweit JoVE für ihre Forschung, Lehre und Weiterbildung.

Weitere Informationen finden Sie auf der JoVE-Website: www.jove.com.

