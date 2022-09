Autel Robotics começa o Dia da Marca com concurso de vídeo do Autel Flight Club

BOTHELL, Washington, 17 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Autel Robotics, desenvolvedora líder de drones e dispositivos de fotografia aérea, iniciou hoje em uma série de atividades para o AutelDay, evento oficial da marca.

Autel Robotics comemora o AutelDay com concurso de vídeo do Autel Flight Club

Com vigência no período de 17 de setembro a 31 de outubro, o tema da AutelDay deste ano é "Novas Perspectivas. Novas possibilidades." e inclui o Concurso de vídeos do Autel Flight Club. A competição convida os usuários a explorar as possibilidades infinitas ao subir ao céu e filmar a partir de uma nova perspectiva. A Autel espera que os participantes empreguem os drones das séries EVO Nano , EVO Lite ou EVO II para criar vídeos curtos.

O EVO Nano+ conta com um sensor CMOS de três eixos, bem como um sensor CMOS de 1/1,28 polegadas (0,8 polegadas) que tira fotos de 50MP com qualidade 4K. Ele pesa apenas 249 gramas, ou o mesmo que um smartphone padrão, o que significa que é super conveniente para ser carregado para quase todo lugar. O design do filtro de cores RYYB deste drone apresenta uma abertura f/1.9 acentuada que permite aos usuários uma redução de ruído superior e é capaz de criar imagens excepcionais em condições de pouca luz.

O EVO Lite+ garante aos usuários mais flexibilidade quando se trata de expressar sua criatividade. O drone apresenta alguns recursos adicionais para ajudar a gravar imagens aéreas excepcionais. Ele oferece vídeo 6K, ao mesmo tempo em que apresenta uma faixa de voo mais longa com menos interferência e um sistema de prevenção de obstáculos de ângulo ultra-amplo. A abertura ajustável, que varia de f/2.8 a f/11, ajuda os usuários a alterar a exposição e a profundidade do campo para criar alguns efeitos e estilos verdadeiramente excelentes ao tirarem fotos. O EVO Lite+ também pode tirar fotos à noite, pois vem com um sensor de imagem CMOS de 1 polegada e um algoritmo inteligente "moonlight" para capturar detalhes vibrantes e nítidos das imagens.

A empresa receberá as inscrições dos participantes durante o período do Brand Day (Dia da Marca) antes de avaliá-los de forma imparcial e anunciar os vencedores. Em primeiro lugar, os usuários criam seu conteúdo com um drone Autel. Em seguida, eles devem seguir a @Autelrobotics no Instagram ou no YouTube e também marcar esta conta ao postar seu conteúdo em uma dessas plataformas de mídia social, ao mesmo tempo em que usam a hashtag #AutelDay.

A Autel preparou uma variedade de prêmios generosos para os melhores colocados. O vencedor do primeiro prêmio levará para casa US$ 2.000. Dois vencedores do segundo e três vencedores do terceiro prêmio receberão US$ 1.500 e US$ 1.000 cada, respectivamente. Além disso, prêmios especiais serão destinados a outros 20 participantes. Consulte as regras do concurso de vídeo para obter mais detalhes.

A Autel organizará mais Workshops e campanhas Roadshow presenciais em diferentes cidades do mundo. A empresa convidará vários KOLs conhecidos do setor para mostrar os produtos mais recentes da empresa também no evento. Para informações específicas das atividades presenciais, consulte o anúncio local.

Para comemorar o evento da marca AutelDay, a Autel também está oferecendo aos clientes uma oferta especial exclusiva. Entre 17 e 30 de setembro, a empresa reduzirá o preço do Pacote Premium EVO Lite+ em 20% para US$ 1.479 e o Pacote Premium EVO Nano+ em 20% para US$ 879.

Sobre a Autel Robotics

A Autel Robotics é uma equipe de profissionais do setor com uma paixão genuína por tecnologia e anos de experiência em engenharia. Desde sua fundação em 2014, a Autel sempre se empenhou pela inovação orientada para o cliente e está trabalhando continuamente para elevar o padrão do setor de drones. A empresa está sediada em Shenzhen, no coração do setor de tecnologia da China; também possui bases de P&D em todo o mundo, incluindo Seattle, Munique e Vale do Silício.

Para mais informações, acesse www.autelrobotics.com ou siga a Autel Robotics no Facebook @autelrobotics, e no Instagram @autelrobotics, ou inscreva-se no canal da Autel Robotics no YouTube.



FONTE Autel Robotics Co., Ltd.

