Autentica annonce son lancement officiel et un financement de pré-amorçage de 1,2 million de dollars pour développer une technologie de certification inter-chaînes pour les NFT

L'entreprise propose une technologie d'authentification propriétaire, permettant aux créateurs numériques de transformer leurs œuvres d'art en NFT authentiques sans s'exposer à une utilisation frauduleuse ou à des doublons. Autentica a créé un écosystème tridimensionnel pour aider les utilisateurs à créer, acheter et vendre des NFT. Le cadre se compose d'une technologie d'authentification propriétaire, de la place de marché NFT et du jeton $AUT.

L'équipe se compose de 18 développeurs, de spécialistes du marketing et des ventes qui ont une expérience antérieure dans des entreprises comme Bloomberg, Lego et Deutsche Bank. L'équipe a construit cette technologie de certification cross-chain sous la direction de l'équipe fondatrice composée de trois experts du secteur. « Les risques potentiels qui font partie de l'échange d'actifs numériques ne peuvent être ignorés. Avant d'acheter un article numérique tel qu'un NFT, les consommateurs devraient avoir un accès facile aux outils et aux données qui leur permettent de mener une diligence raisonnable, afin d'éviter d'acheter un double ou une œuvre d'art provenant d'une collection abandonnée. C'est pourquoi nous avons créé Autentica Certification, un logiciel qui permet à chacun d'obtenir en quelques secondes un rapport détaillé sur n'importe quel NFT. Le rapport est basé sur des millions de points de données qui analysent les doublons sur la base de la somme de contrôle du contenu, les NFT similaires à l'aide de modèles d'apprentissage automatique et de k-NN, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités », a déclaré Artur Grigor, PDG et cofondateur d'Autentica.

L'investissement de pré-amorçage a été levé auprès d'investisseurs privés, et la société a annoncé un cycle de vente de jetons privés de 5 millions de dollars débutant le 15 juillet 2022. Pour les négociants et artistes NFT souhaitant rejoindre la liste d'attente, visitez autentica.market .

Autentica est une entreprise technologique qui s'engage à donner du pouvoir et à protéger les créateurs du monde. Pour plus d'informations, visitez autentica.io .

