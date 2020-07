Authentix forme un partenariat avec des clients gouvernementaux à propos d'initiatives de responsabilité sociale des entreprises en Afrique

ADDISON, Texas, 16 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Authentix®, l'autorité des solutions d'authentification, fait connaître ses résultats positifs dans la continuité de partenariats de clients sur des initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Authentix incarne un engagement de longue durée envers une expansion des ressources allant au-delà d'opérations commerciales standard et ceci lui a permis de recevoir de ses partenaires gouvernementaux le feu vert afin de contribuer à procurer un impact durable et positif sur les existences de milliers de personnes dans de nombreuses communautés en Afrique.

D'après Kevin McKenna, PDG d'Authentix : « À mesure que nous continuons à nous concentrer sur les initiatives de RSE, notre approche évolue autour de l'écoute, de l'apprentissage et de la planification dans une collaboration étroite avec les dirigeants d'importants organismes du secteur public comme le ministère de l'Énergie, le ministère des Finances, le Conseil de réglementation de l'énergie et d'innombrables autres cherchant à améliorer les conditions environnementales et socioéconomiques pour leurs citoyens. » Ci-dessous se trouvent les grandes lignes de certains programmes réalisés en concertation.

Zambie : eau propre et assainissement à Petauke

Le gouvernement zambien a reconnu l'absence d'accès à une eau propre et sûre pour de nombreux habitants de régions rurales frappées par la sécheresse. Grâce à un partenariat avec le Conseil de réglementation de l'énergie (ERB, Energy Regulation Board) de la Zambie, Authentix a apporté son soutien à la réhabilitation de 30 puits d'eau et à six nouveaux forages avec matériel de pompage dans le district de Petauke de la Province Orientale de la Zambie. Les résultats se sont traduits par plusieurs améliorations pour les populations locales :

Accès à une eau de boisson propre et sûre pour plus de 30 000 personnes.

Diminution dans le district des cas de maladies non transmissibles.

Augmentation de la fréquentation scolaire, car les enfants ont désormais accès à des sources d'eau proches.

Meilleures installations sanitaires dans deux écoles desservant des milliers d'élèves.

Dans cette collaboration en cours avec l'ERB, Authentix pérennise l'esprit de la RSE par son travail en 2020 avec un consortium de partenaires actifs dans la réhabilitation de plus de 200 forages d'eau supplémentaires dans le district de Petauke. Ce projet va considérablement aider plus de 80 000 personnes dans la région à pouvoir accéder à une eau de boisson propre et sûre.

Ghana : un nouveau laboratoire de technologie à la Kongo Senior Secondary School

L'Autorité nationale du pétrole du Ghana (NPA, National Petroleum Authority) a fait part du besoin d'aider la Kongo Senior Secondary School, seule école secondaire de la région pour plus 2 200 élèves. Authentix et la NPA ont travaillé ensemble à la fourniture de 21 nouveaux ordinateurs entièrement connectés avec accès à internet dans cette école secondaire. Cette coopération a par ailleurs facilité la mise en place d'une bibliothèque de référence.

En collaboration avec des clients gouvernementaux sur de multiples continents, Authentix a contribué à un impact social significatif répondant à des besoins locaux dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement, et elle continuera à diriger les ressources disponibles vers ces importants projets de RSE.

À propos d'Authentix

Faisant autorité dans les solutions d'authentification, Authentix rayonne dans la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Authentix fournit des solutions évoluées d'authentification aux pouvoirs publics, banques centrales et sociétés commerciales leur permettant d'assurer la croissance des économies locales, la préservation de la sûreté des billets de banque et la solidité des marchés offrant des opportunités aux produits commerciaux. L'approche du partenariat par Authentix et son expertise éprouvée du secteur inspirent une innovation proactive qui aide les clients à promouvoir la croissance des recettes et acquérir des avantages concurrentiels en atténuant les risques. Avec son siège à Addison dans le Texas aux États-Unis, Authentix, Inc. possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour être au service de ses clients dans le monde entier. Authentix® est une marque de commerce déposée d'Authentix, Inc. Pour davantage d'informations, visiter https://www.authentix.com.

