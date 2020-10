Authentix® annonce l'acquisition de Traceless® Authentication Group

ADDISON, Texas, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Authentix, l'autorité en matière de services d'authentification et d'information, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis Traceless Authentication Group de Bibliotheca, Inc., une entreprise de solutions de systèmes de bibliothèque servant plus de 30 000 bibliothèques dans le monde. MHT Partners, L.P. a agi à titre de conseiller financier d'Authentix dans cette transaction.

Basé à Rochester, dans l'état de New York – Traceless est un leader de l'industrie dans le contrôle de la contrefaçon et du détournement de produits, offrant ses services à une clientèle mondiale, y compris dans les domaines pharmaceutiques, spiritueux et du vêtement. Cette acquisition comprend le portefeuille complet de solutions brevetées de marquage invisible de l'entreprise ainsi que sa propre solution logicielle de repérage et de suivi numériques basée dans le cloud. Les gammes de produits acquises comprennent Traceless Ultra™, Traceless Pro™ et les systèmes de marquage invisible Traceless Anti-Diversion™ qui peuvent être intégrés de manière transparente à la production de produits existants à l'aide de pratiquement n'importe quelle méthode d'impression commerciale disponible, y compris le jet d'encre continu, et qui sont certifiés pour une utilisation avec les imprimantes à jet d'encre Domino®. En outre, la société apporte à la transaction son propre portefeuille de lecteurs personnalisés et de systèmes de vision pour les inspections. Traceless Brand Protection Cloud™, une solution de repérage et de suivi brevetée basée dans le Cloud, comprend la génération de code QR crypté ainsi que des étiquettes numérisées disponibles pour l'interaction avec les smartphones et l'authentification par les consommateurs, qui ne nécessite aucun téléchargement d'application.

« Authentix est un leader dominant sur le marché de la protection de la marque depuis plus de 20 ans, au service de certains des plus grands propriétaires de marques au monde. Cette acquisition stratégique élargit les offres de technologie de sécurité que nous proposons à notre liste croissante de clients mondiaux ainsi qu'aux clients Traceless acquis dans le cadre de cette transaction », a déclaré Kevin McKenna, PDG d'Authentix. Et il a ajouté : « Traceless apporte de vastes compétences dans le suivi numérique mondial de produits et dans le marketing des produits au niveau des consommateurs, deux éléments qui s'intègrent parfaitement à notre stratégie de croissance. »

À propos d'Authentix

En tant qu'autorité en matière de solutions d'authentification, Authentix aide les clients à prospérer dans les méandres complexes de la chaîne d'approvisionnement. Authentix fournit des solutions d'authentification avancées pour les gouvernements, les banques centrales et les produits commerciaux, assurant la croissance des économies locales et garantissant que la sécurité des billets de banque demeure intacte et que les produits commerciaux bénéficient de solides opportunités de marché. L'approche de partenariat d'Authentix et son expertise éprouvée du secteur inspirent l'innovation proactive, aidant les clients à atténuer les risques pour favoriser la croissance des revenus et obtenir un avantage concurrentiel. Basé à Addison, au Texas (États-Unis), Authentix, Inc. a des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Arabie saoudite et en Afrique, et offre ses services aux clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.authentix.com. Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

À propos de Bibliotheca

Bibliotheca® se consacre à l'élaboration de solutions qui aident les bibliothèques à établir des liens avec les utilisateurs de façons uniques et qui offrent des expériences attrayantes, ce qui leur permet d'améliorer continuellement leurs services de bibliothèque pour répondre aux besoins changeants de leurs collectivités. Avec plus de 30 000 bibliothèques dans sa gamme de produits, l'entreprise compte plus de 10 000 unités en libre-service, 6 000 systèmes de sécurité et 900 systèmes automatisés de manutention du matériel. La solution Open+ de Bibliotheca permet aux bibliothèques de prolonger leurs heures d'ouverture tout en maintenant un taux d'occupation sécuritaire. En outre, son lecteur électronique cloudLibrary donne accès à plus de 1,5 million de titres eBook et eAudiobook dans plus de 100 langues pour plus de 5 millions de clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.bibliotheca.com. Bibliotheca® est une marque déposée de Bibliotheca, Inc.

