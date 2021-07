Authentix® finalise l'acquisition de Strategic IP Information Pte Ltd et renforce sa croissance dans le secteur de la protection des marques numériques

ADDISON, Texas, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Authentix, l'autorité en matière de services d'authentification et d'information, a annoncé avoir conclu l'acquisition de Strategic IP Information Pte Ltd (SIPI), le principal fournisseur de solutions de protection des droits des marques et du contenu en ligne en Asie.

Depuis plus de dix ans, SIPI offre des services de pointe aux marques pour trouver les canaux non autorisés de fabricants de produits de contrefaçon grâce à ses outils en ligne exclusifs et à sa gamme de services, notamment l'application de la loi sur le plan physique et la suppression des référencements piratés. Grâce à une équipe d'analystes spécialisés et à une plateforme technologique sophistiquée, SIPI est en mesure de détecter rapidement les violations de données et les délits de contrefaçon afin de coordonner une intervention rapide et de produire des rapports consolidés et éclairants pour sa clientèle grandissante de propriétaires de marques. SIPI offre actuellement ses services à plus de 200 marques mondiales et est partenaire de nombreux grands cabinets d'avocats mondiaux. L'entreprise a également ses propres équipes à New Delhi, Shenzhen, Paris, New York et Genève.

« Cette acquisition stratégique élargit notre portefeuille de technologies de sécurité numérique, ajoutant des solutions de lutte contre la contrefaçon et la violation des droits du contenu en ligne. Par ailleurs, elle nous permet d'augmenter la portée de notre offre pour nos clients en matière de protection de marque, a déclaré Kevin McKenna, PDG d'Authentix. L'un des éléments clés de notre plan de croissance consiste à intégrer des services d'enquête en ligne et de protection du droit d'auteur; SIPI est une organisation de grande qualité qui convient parfaitement aux capacités et à l'orientation stratégique d'Authentix. »

Le fondateur et président de SIPI, Bharat Dube (ancien responsable de la lutte contre la contrefaçon pour le groupe Richemont) a indiqué : « Nous sommes vraiment fiers de nous associer à l'équipe hautement talentueuse et expérimentée d'Authentix. Les solutions de pointe d'Authentix en matière de suivi et de traçabilité, combinées aux solutions d'application de la loi en ligne et hors ligne que nous avons développées, devraient offrir une protection hautement sécurisée aux grandes marques mondiales. »

Bharat Kapoor, PDG de SIPI, a ajouté : « Grâce au soutien et à l'accompagnement d'Authentix, nous sommes convaincus de devenir les premiers fournisseurs de services mondiaux de protection de marque en ligne. »

SIPI demeurera une entité opérationnelle autonome et conservera ses marques. Elle suivra un plan visant son intégration au sein du groupe d'entreprises d'Authentix ainsi que le développement continu de son ensemble collectif d'offres stratégiques, et tirera parti de la plus grande plateforme de vente d'Authentix du marché.

À propos de SIPI :

Basée à Singapour, SIPI fournit des services en ligne entièrement gérés de protection de marque ainsi que de vérification et d'application des droits de contenu pour des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 dans les secteurs des produits de luxe, de la mode, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des boissons alcoolisées, de la fabrication, de l'automobile et des médias. SIPI exploite Veri-Site, le fournisseur mondial de premier plan en matière de renseignements sur les risques concernant les sites Web malveillants, le vol de propriété intellectuelle, la cybercriminalité, la criminalité transnationale organisée sur le Web et les entités faisant l'objet de sanctions menant des activités en ligne. La division O2O (online-to-offline) de SIPI se concentre sur les enquêtes et l'application de la loi dans le monde hors ligne en Chine, en Inde et dans plusieurs autres pays d'Asie.

À propos d'Authentix :

En tant qu'autorité en matière de solutions d'authentification, Authentix prospère dans la complexité de la chaîne d'approvisionnement. Authentix fournit des solutions d'authentification avancées pour les gouvernements, les banques centrales et les produits commerciaux, assurant la croissance des économies locales et garantissant que la sécurité des billets de banque demeure intacte et que les produits commerciaux bénéficient de solides opportunités de marché. L'approche de partenariat d'Authentix et son expertise éprouvée du secteur inspirent l'innovation proactive et aident les clients à atténuer les risques pour promouvoir la croissance des revenus et acquérir un avantage concurrentiel. Basée à Addison, au Texas (États-Unis), Authentix, Inc. a des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. De plus, l'entreprise offre ses services aux clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.authentix.com. Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429526/Authentix_Logo.jpg

Related Links

http://www.authentix.com



SOURCE Authentix, Inc.