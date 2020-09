Auto China 2020: A GWM foi rebatizada como Global Mobility Technology Company para fortalecer a experiência de segurança inteligente

"Este ano é o momento decisivo para a HAVAL iniciar uma nova era. A HAVAL se movimenta para ser "a marca de SUV profissional nº 1 do mundo", com a confiança de 6 milhões de usuários em todo o mundo. A HAVAL H6 venceu 87 topos de vendas mensais entre todos os concorrente no segmento SUV na China," diz Wen Fei, General Manager da Haval. "Nós lançamos oficialmente a terceira geração da HAVAL H6 há poucas semanas, apresentando a tecnologia de ponta aos consumidores globais. O HAVAL Dagou, um SUV compacto, traz uma nova categoria como opção para usuários jovens. Esses dois novos carros são baseados na recente plataforma da GWM, a L.E.M.O.N., que cria um potencial infinito para a HAVAL."

A 3ª geração do HAVAL H6 lidera a experiência de direção inteligente de alto nível com cinco dimensões de atualizações em design, inteligência, potência, segurança e conforto. Desde o lançamento, ele ganhou popularidade instantânea, o volume de vendas foi superior a 20.000 unidades desde o lançamento em menos de um mês. Entre os primeiros compradores, as mulheres elogiam a rica assistência de direção inteligente, que está próxima do nível L3 de direção autônoma, enquanto os homens simplesmente adoram a conectividade inteligente como o upgrade tecnológico do FOTA e o desempenho inesperado do motor, transmissão e sistema do chassis.

Baseado no conceito de co-criação e "desenvolvimento pelo usuário", o HAVAL Dagou, que ficou famoso antes de ser lançado, e que construiu com sucesso o seu reconhecimento distinto, obteve seu nome, ícone da marca, nome de configuração e nome de cor através de votação on-line pelos usuários. E todo o ciclo de vida do HAVAL Dagou será "co-criado" pelos usuários. A escolha dos usuários em UI e UX será também altamente customizável no futuro.

O modelo POER EV da GWM foi lançado para demonstrar o insight da GWM sobre o futuro do setor de caminhonetes. Este modelo EV foi equipado com tecnologia de ponta, incluindo bateria ternária de lítio, primeira ponte global de acionamento eletrônico co-axial integrado. Com alcance máximo de 405 km, a GWM POER EV, com 150 KW de potência e 300N·m de torque, é a caminhonete EV com o maior alcance entre as vendidas na China.

O nome oficial da caminhonete série P, POER, que será usado em mercados internacionais, foi anunciado neste salão de automóveis. A palavra POER (pronunciada como power) foi inspirada pelo caractere chinês Pao, e também tem origem na palavra POWER na sua forma do inglês da idade média. Ela pode ser interpretada como acrônimo de "poderoso, off-road, prazeroso e confiável". A GWM quer construir um veículo que seja potente não apenas mecanicamente, mas também na prática, que possa ser off-road, e sua conectividade inteligente proporcione uma viagem agradável e que a segurança inteligente garanta confiabilidade em condições extremas.

A GWM adota também tecnologia de streaming ao vivo de diversos fusos horários para apresentar o evento para clientes e parceiros de negócios na Ásia, Europa, América do Sul, África e Oceania. Além disso, a GWM conecta a mídia internacional ao vivo para exibir a nova linha de produtos a partir de uma perspectiva internacional e mostra a grande festa do estande da GWM na Auto China 2020.

Para mais informações, acesse https://www.gwm-global.com/

