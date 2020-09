Auto China 2020 : GWM rebaptisée Global Mobility Technology Company pour donner accès à une expérience de sécurité intelligente

Le HAVAL H6 de troisième génération offre une expérience de conduite intelligente de haut niveau grâce à une mise à niveau en cinq dimensions de la conception, de l'intelligence, de la puissance, de la sécurité et du confort. Dès son lancement, il a gagné instantanément en popularité et en moins d'un mois, depuis son lancement, le volume des ventes a dépassé les 20 000 unités. Parmi les jeunes propriétaires, les femmes font l'éloge de l'assistance de conduite intelligente riche, qui se rapproche de la conduite autonome de niveau L3, tandis que les hommes adorent simplement la connectivité intelligente comme la technologie de mise à niveau FOTA, sans oublier la performance inattendue du moteur, de la transmission et du système de châssis.

Fondé sur le concept de cocréation et de « développement de l'utilisateur », le HAVAL Darou, devenu célèbre avant même son lancement, a réussi à faire connaître son caractère, à se faire un nom, un emblème de marque, un nom de configuration et un nom de couleur au moyen d'un vote en ligne des utilisateurs. En outre, l'ensemble du cycle de vie du modèle HAVAL Darou sera « cocréé » par les utilisateurs. Le choix des utilisateurs en matière d'interface utilisateur et d'expérience utilisateur sera également hautement personnalisable à l'avenir.

Le modèle GWM POER en version électrique a été lancé pour démontrer la vision de GWM sur l'avenir du secteur des camionnettes. Ce modèle en version électrique est doté de technologies de pointe, y compris une batterie au lithium ternaire, le premier pont de conduite électronique intégré coaxial au monde. Avec une autonomie maximale de 405 km, le GWM POER en version électrique, avec une puissance de 150 kW/h et un couple de 300N m, est la camionnette en version électrique dont la durée d'autonomie est la plus longue parmi les camionnettes vendues en Chine.

Nom officiel des camionnettes de la série P, POER, qui sera utilisé sur les marchés internationaux, a été présenté lors de ce salon de l'automobile. Le mot POER (qui se prononce comme « power ») tire son inspiration du personnage chinois Pao et du mot « POWER » dans sa forme en moyen-anglais. Son nom est également un acronyme pour « powerful » (puissant), « off-road » (hors route), « enjoyable » (agréable) et « reliable » (fiable) ». GWM souhaite construire un véhicule qui est puissant non seulement sur le plan mécanique mais également sur le plan pratique. La connectivité intelligente fait que le trajet est toujours agréable et la sécurité intelligente le rend fiable dans les conditions extrêmes.

GWM a également adopté la technologie de diffusion en continu en direct dans plusieurs fuseaux horaires pour présenter l'événement à des clients et à des partenaires commerciaux en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et en Océanie. De plus, GWM rallie des médias internationaux en direct pour faire la démonstration de la nouvelle gamme de produits d'une perspective internationale, et présente la grande occasion qu'offre le kiosque de GWM à l'événement Auto China 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.gwm-global.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1281974/GWM_Showcases.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1281981/GWM_Reveals.jpg

