AUTOCRYPT accrédité par WebTrust pour les AC en tant qu'autorité de certification racine pour le V2X

SÉOUL, Corée du Sud, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, un fournisseur de premier plan de solutions de cybersécurité automobile et de mobilité connectée, a annoncé avoir été officiellement accrédité par le programme WebTrust de l'AICPA et l'ICCA pour les AC (autorités de certification) en tant qu'autorité de certification racine pour l'écosystème V2X-ICP, ce qui en fait la première AC racine pour le V2X d'Asie et la troisième au monde à recevoir le sceau WebTrust.

Le programme WebTrust accrédite les AC après avoir demandé à des auditeurs agréés d'effectuer des audits approfondis pour vérifier que l'AC dispose des capacités de gestion adéquates, et qu'elle respecte rigoureusement son énoncé de pratiques de certification (CPS) en validant correctement les organisations et en protégeant leurs clés de certificat. Le sceau WebTrust est un symbole internationalement reconnu concernant les pratiques sécuritaires en ICP et en cryptographie. De nombreuses organisations exigent l'accréditation WebTrust pour toutes les AC impliquées dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Le service d'AC (autorité de certification) V2X-ICP d'AUTOCRYPT agit en tant qu'AC racine qui enregistre, délivre, gère et révoque les certificats V2X aux AC subordonnées, soutenant les normes SCMS en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Géré indépendamment par son centre de certification de sécurité auto-établi, le service est passé par des mois d'audits externes et de contrôles avant de recevoir l'accréditation.

« Conformément à notre vision d'une mobilité fiable et autonome pour tous les usagers de la route, nous avons développé notre propre service d'AC racine pour aider à établir la confiance au sein de l'écosystème V2X », a déclaré Daniel ES Kim, PDG d'AUTOCRYPT. « En fournissant une gestion du cycle de vie des certificats accrédités par WebTrust pour les AC du V2X, nous nous réjouissons à l'idée de permettre un processus de déploiement simplifié du V2X pour nos clients et partenaires, et d'encourager davantage la mie en œuvre du V2X dans une plus grande variété de cas d'utilisation. »

En plus de servir d'AC racine pour le V2X, AUTOCRYPT offre une solution de sécurité complète pour l'écosystème V2X, y compris un module de sécurité pour OBU/RSU, un back-end SCMS et un système de gestion intégré (SGI) pour le système SCMS qui permet aux équipementiers automobiles de superviser tous les certificats SCMS de leurs flottes au moyen d'une interface utilisateur graphique.

Pour plus d'informations concernant les solutions de sécurité et les offres V2X d'AUTOCRYPT, contactez [email protected].

À propos d'AUTOCRYPT

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et la mobilité intelligente, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), les systèmes embarqués et les systèmes de gestion de flotte, AUTOCRYPT garantit que la sécurité est prioritaire et optimisée avant que les véhicules ne prennent la route.

SOURCE Autocrypt Co., Ltd.