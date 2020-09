AUTOCRYPT annonce un partenariat officiel avec NXP pour des solutions de sécurité V2X intégrées

SÉOUL, Corée du Sud, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., un important fournisseur de solutions de sécurité V2X et de véhicules autonomes, a annoncé son partenariat avec NXP Semiconductors dans plusieurs applications liées à la sécurité automobile, en commençant par le V2X sécurisé.

En tant que partenaire officiel de NXP, le soutien pour AutoCrypt V2X sera simplifié dans l'ensemble des offres liées à V2X de NXP, y compris les jeux de puces de modem SAF5X00 et l'élément de sécurité SXF1800 IC pour la communication V2X, ainsi que le processeur d'application de la série i.MX 8. En intégrant la solution de sécurité V2X conforme à la norme IEEE 1609.2 d'AUTOCRYPT sur la plateforme NXP, on peut obtenir un échange sécurisé de messages V2X ainsi qu'une optimisation du rendement plus efficace.

En ce qui concerne le partenariat, le PDG et cofondateur d'AUTOCRYPT, Daniel ES Kim, a déclaré : « Comme un nombre croissant de véhicules et d'infrastructures dépendent de la connectivité, cela revient à dire que les processeurs ont la plus grande capacité d'assurer la communication V2X. En tant qu'acteur majeur sur le marché de l'automobile, NXP accorde autant d'importance à la sécurité qu'AUTOCRYPT. Nous nous réjouissons à l'idée de mettre au point des solutions communes afin de continuer à atteindre notre objectif de sécuriser les véhicules connectés. »

Les offres d'AUTOCRYPT dans les domaines de la sécurité V2X, V2D et V2G correspondent naturellement au vaste portefeuille automobile de NXP, ouvrant la voie au développement de solutions conjointes alors que l'interopérabilité mondiale continue de devenir un facteur crucial pour la sécurité des transports et de la mobilité.

AUTOCRYPT joue un rôle de premier plan dans le domaine de la sécurité des véhicules autonomes. Reconnu par TU-Automotive comme le meilleur produit et la meilleure solution de cybersécurité automobile de 2019, AUTOCRYPT continue d'ouvrir la voie en matière de sécurité des transports et de la mobilité grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X/C-V2X, V2G (y compris la sécurité des prises et des charges), la sécurité dans les véhicules et la gestion du parc automobile, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit une priorité avant que les véhicules autonomes n'arrivent sur la route.

Visitez www.autocrypt.io pour obtenir de plus amples renseignements et communiquez avec [email protected] pour toute demande de partenariat.

