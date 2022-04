Autocrypt démontre l'interopérabilité et la mise en œuvre de solutions PKI lors du 3e événement C-V2X Plugtests de l'ETSI

MUNICH, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Autocrypt, une société leader dans le domaine de la cybersécurité des communications V2X, a été le seul fournisseur asiatique d'infrastructures à clé publique (PKI) à participer à la troisième activité de test d'interopérabilité C-V2X Plugtests™ organisée par l'ETSI (European Telecommunications Standards Insititute) en partenariat avec 5GAA au centre technologique DEKRA pour les automobiles, situé à Klettwitz, en Allemagne. L'événement a permis à différents fournisseurs, spécialisés dans les unités embarquées, les unités routières et les infrastructures à clé publique, d'organiser des séances d'essai et d'évaluer le niveau d'interopérabilité en fonction des dernières normes de sécurité et de communication C-ITS, le tout sous l'œil vigilant des exploitants de routes, des fabricants d'automobiles et des organismes gouvernementaux.

V2X-PKI d'Autocrypt, un composant de base de la suite de sécurité C-ITS qui est conforme aux normes du SCMS des États-Unis, du SCMS basé en Europe et du SCMS basé en Chine, a démontré avec succès son interopérabilité dans divers cas d'utilisation de sécurité de pointe, concernant, notamment, la signalisation de risques sur le réseau routier, les avertissements relatifs à la présence de chantiers, la durée d'un feu rouge, la signalétique dans les véhicules, les avertissements relatifs aux embouteillages, les avertissements de risque de collision longitudinale et les avertissements de risque de collision aux intersections.

Tous les tests effectués par Autocrypt étaient basés sur les normes sectorielles TS de l'ETSI, y compris la sécurité des communications V2X et le système SCMS pour C-ITS. Les tests ont montré que les solutions Autocrypt ont atteint des niveaux élevés d'interopérabilité avec d'autres entreprises qui participent activement au développement de C-V2X pour l'industrie automobile. Grâce à cette inspection et à cette supplémentation, Autocrypt prévoit de développer des projets pilotes menés par les gouvernements européens et les entreprises d'équipement au cours de l'année.

Daniel ES Kim, PDG d'Autocrypt Technologies GmbH, a déclaré : « Ce fut un honneur pour Autocrypt d'être l'une des entreprises sélectionnées au 3e événement C-V2X Plugtests™. Comme l'utilisation des communications V2X continue de se développer dans l'industrie automobile et que les solutions PKI jouent un rôle central dans son développement sécurisé, il est essentiel que nous continuions à renforcer nos capacités de gestion du SCMS grâce à divers essais d'interopérabilité à l'échelle mondiale. La démonstration réussie de nos solutions PKI signifie que nous continuons de diriger l'industrie et d'assurer un environnement plus sécurisé et plus fiable pour soutenir nos utilisateurs. »

Autocrypt continuera de rehausser les normes dans le secteur des PKI et fera la démonstration de ses nouvelles capacités V2X au Sommet 2022 de l'ITF, très attendu, qui se tiendra en mai prochain. Le Forum international des transports de cette année réunira divers experts des industries et des gouvernements. Ceux-ci pourront ainsi partager leurs points de vue sur l'inclusion sociale grâce à l'utilisation de technologies innovantes dans les transports tout en favorisant une croissance économique durable.

Alors que le déploiement des applications utilisant l'infrastructure PKI se poursuit, Autocrypt se réjouit à l'idée de mettre sur le marché de nouveaux produits et solutions entièrement personnalisables pour le bénéfice et la sécurité de l'industrie, des passagers et du public.

À propos d'Autocrypt

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité pour l'automobile et les moyens de transport intelligents, ouvrant la voie aux systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) et à la conduite autonome grâce à une approche holistique à plusieurs niveaux. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), la sécurité à bord des véhicules et les systèmes de gestion de flotte, AUTOCRYPT garantit une sécurité prioritaire et optimisée avant même que les véhicules ne prennent la route. Pour obtenir plus d'informations, contactez : [email protected] .

SOURCE AUTOCRYPT