AUTOCRYPT figure dans la liste inaugurale des 100 entreprises à surveiller de Forbes Asia

SÉOUL, Corée du Sud, 25 août 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, le principal fournisseur de cybersécurité des véhicules autonomes, a annoncé qu'il figurait dans la liste inaugurale des 100 entreprises à surveiller de Forbes Asia. Cette liste, qui vient d'être annoncée, met en lumière des entreprises notables et des startups en plein essor dans la région Asie-Pacifique. AUTOCRYPT est le seul fournisseur de cybersécurité à y figurer.

À Alors que le nombre de véhicules connectés et autonomes (VCA) sur les routes augmente, il devient de plus en plus évident que la cybersécurité sera la clé d'une adoption plus large et plus sûre de cette nouvelle technologie. Les solutions d'AUTOCRYPT couvrent l'ensemble de l'écosystème des voitures connectées en sécurisant non seulement le véhicule lui-même, mais aussi les points de charge et les réseaux, les solutions de gestion de flotte, ainsi que les communications V2X (vehicle-to-everything). Les solutions de sécurité d'AUTOCRYPT couvrent actuellement plus de 5 000 kilomètres de routes et d'autoroutes intelligentes, et sa technologie exclusive a permis de sécuriser les communications des véhicules et systèmes de charge de plusieurs grands constructeurs.

« Nous sommes extrêmement heureux de voir que nous avons été inclus dans cette liste inaugurale. Nous vivons à une époque où les véhicules autonomes progressent en termes de développement technologique, et à ce titre, la sécurité est plus que jamais nécessaire. La législation commence à suivre, mettant en vigueur des réglementations et des normes de cybersécurité pour les acteurs de l'industrie automobile, et la demande a monté en flèche », a déclaré Daniel ES Kim, PDG et cofondateur d'AUTOCRYPT. Il a poursuivi : « Nous faisons de notre mieux pour répondre à cette demande, mais nous prenons également sur nous d'inspirer et de former des leaders et des experts de ce secteur. Nous espérons que notre présence sur la liste des 100 entreprises à surveiller met en évidence le travail accompli pour mettre la cybersécurité non seulement des véhicules, mais de l'ensemble de l'écosystème de la mobilité au premier plan. »

AUTOCRYPT a fait la une des journaux plus tôt cette année en levant un total de 15 millions de dollars américains auprès d'investisseurs majeurs pour étendre ses offres à l'échelle mondiale. La société a récemment ouvert des bureaux en Allemagne et aux États-Unis, ouvrant ses portes à des projets de collaboration avec des équipementiers automobiles nord-américains et européens et des fournisseurs de niveau 1. En fournissant des solutions de sécurité conformes à la gamme diversifiée de normalisations pour les véhicules dans le monde entier, AUTOCRYPT facilite l'interopérabilité.

