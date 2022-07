Autocrypt intègre son système d'authentification à la plateforme de recharge VE de Hyundai Motor pour simplifier l'expérience de recharge sécurisée

SÉOUL, Corée du Sud, 19 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Autocrypt, fournisseur de solutions de sécurité pour les véhicules électriques (VE) et la recharge, a annoncé l'intégration de son système d'authentification PnC (Plug&Charge) à la plateforme de recharge E-CSP (E-pit Charging Service Platform) de Hyundai Motor dans le cadre de l'expansion de l'infrastructure de recharge E-pit.

E-pit est l'infrastructure de recharge ultrarapide de Hyundai Motor et sa plateforme de service de recharge E-CSP utilise la technologie PnC pour améliorer la sécurité et la commodité. Définie par la norme ISO-15118, la technologie PnC permet aux utilisateurs de connecter simplement leur véhicule au point de charge et de s'identifier automatiquement au réseau. De plus, pour répondre aux préoccupations en matière d'authentification et de sécurité des paiements qui peuvent survenir pendant le processus de facturation, le protocole PnC nécessite un système d'infrastructure à clé publique (PKI) vérifié qui est chiffré de bout en bout, ce que fournit Autocrypt. Les principaux équipementiers et opérateurs de points de recharge à travers le monde ont commencé à intégrer PnC dans leurs véhicules et chargeurs pour un écosystème de recharge fluide.

« Les défis liés à l'adoption d'un plus grand nombre de VE ne peuvent être résolus qu'en présentant de nouveaux concepts », a déclaré le PDG et cofondateur, Daniel ES Kim. « Nous considérons l'avancement des services de recharge sécurisée des VE comme un besoin majeur dans cette nouvelle industrie. La construction d'un plus grand réseau de stations de recharge aidera à répondre à l'anxiété liée à l'autonomie dans les déserts de recharge des véhicules, et nous espérons contribuer à l'expansion de l'infrastructure de recharge avec Hyundai Motors grâce à notre solution PnC sécurisée. »

La solution de VE et de recharge d'Autocrypt couvre également la mise en place d'un écosystème de mobilité pour le CSMS (système de gestion des stations de recharge) et vise à générer plus de confort et de bénéfices de la transition. Pour les demandes de partenariat, veuillez contacter [email protected].

