AUTOCRYPT kündigt nahtlose Unterstützung für chinesischen Standard YD/T 3957-2021 unter Verwendung einer Liste vertrauenswürdiger Zertifikate an

SEOUL, Südkorea, 16. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Der führende Sicherheitsanbieter für autonomes Fahren, AUTOCRYPT, gibt bekannt, dass seine V2X-Sicherheitslösung AutoCrypt V2X jetzt den YD/T 3957-2021 implementiert, den neuesten Standard für LTE-basierte V2N-Kommunikation und Anmeldedatenverwaltung, der von der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) herausgegeben wurde.

Der neue Standard, der im Dezember 2021 angekündigt wurde und ab April 2022 umgesetzt wird, nutzt eine Trusted Root Certificate List Authority (TRCLA), die eine Liste vertrauenswürdiger Stammzertifikate (TRCL) für die vielen derzeit in China autorisierten Root-CAs verwaltet. Das Secure Credential Management System von AutoCrypt V2X wurde in zwei Trusted Domain CA Certificate Lists (TDCL) aufgeführt, die von Root-CAs verwaltet werden, die in der TRCL aufgeführt sind. Das bedeutet, dass Kunden ihre vernetzten Fahrzeuge und die zugehörige Software in China einfacher betreiben können, ohne dass eine Zertifikatsauthentifizierung mit separaten PKIs erforderlich ist.

Die Produkte des Unternehmens folgen bereits den strengen chinesischen C-SCMS-Standards und aktualisieren regelmäßig ihre Funktionen. CEO und Mitbegründer Daniel ES Kim erklärte: „China hat in den letzten Jahren seinen Markt für autonomes Fahren gestärkt und wird auch weiterhin eine wichtige Region für die Entwicklung von Fahrzeugtechnologien sein. Aufgrund der strengen C-SCMS-Standards fällt es vielen jedoch schwer, in den Markt einzusteigen. Unser SCMS gewährleistet vollständige Compliance und nahtlose Abläufe für unsere OEM- und Tier-1-Lieferantenpartner, die die V2X-Kommunikation in China nutzen möchten."

Abgesehen davon, dass AUTOCRYPT der einzige V2X-Anbieter für alle acht C-ITS-Entwicklungsprojekte in Südkorea ist, hat die V2X-Sicherheitslösung und SCMS von AUTOCRYPT ihre Marktfähigkeit durch Erfahrung mit Kunden und Partnern in China, Europa und Nordamerika verbessert. Darüber hinaus wurde ihre branchenübergreifende Interoperabilität wiederholt bei der C-V2X-Interoperabilitätsdemonstration „Four Layers" gezeigt – einer der größten V2X-Anwendungstestveranstaltungen der Welt, die jährlich in Shanghai stattfindet.

AutoCrypt V2X ist die erste und einzige V2X-Sicherheitslösung, die die Demonstration in beiden Bereichen, Gerätesicherheit und PKI-Backend, erfolgreich abgeschlossen hat. Das Unternehmen ist auch der erste und einzige Anbieter, der die Interoperabilität aller drei wichtigen SCMS-Protokolle (Security Credential Management System) vorweisen kann. Dazu gehören das in den USA ansässige SCMS, das in Europa ansässige C-ITS CMS (CCMS) und China-SCMS (C -SCMS).

Informationen zu AUTOCRYPT

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Automobiltechnologie und intelligente Mobilität. Das Unternehmen ebnet durch einen vielschichtigen, ganzheitlichen Ansatz den Weg für Kooperative Intelligente Transportsysteme (C-ITS) und autonomes Fahren. Durch Sicherheitslösungen für V2X, V2G (einschließlich PnC-Sicherheit), Fahrzeugsicherheit und Flottenmanagement stellt AUTOCRYPT sicher, dass der Sicherheit Priorität eingeräumt wird, bevor die Fahrzeuge auf die Straße kommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter [email protected].

SOURCE AUTOCRYPT