AUTOCRYPT lance la dernière mise à jour de sa solution de sécurité SCMS pour V2X

SÉOUL, Corée du Sud, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Connu pour ses solutions de sécurité pour la conduite autonome, AUTOCRYPT a récemment annoncé le lancement d'AutoCrypt SCMS Version 5.0, un système de gestion des justificatifs de sécurité (SCMS) pour les communications Vehicle-to-Everything (V2X), et un élément crucial de sa solution de sécurité AutoCrypt V2X. Un SCMS est essentiel pour la conduite autonome car il signe et vérifie les messages transmis via V2X pour assurer la sécurité et la sûreté.

Utilisant une infrastructure à clé publique (PKI) pour crypter, valider et gérer les certificats pour les communications V2X, la dernière version d'AutoCrypt SCMS, la version 5.0, est dotée de nouvelles fonctionnalités de liste de révocation de certificats (CRL) et de détection de mauvais comportement (MBD). Basée sur la norme IEEE 1609.2, la CRL supporte à la fois la CRL basée sur le hachage, qui liste la valeur de hachage des certificats révoqués, et la CRL basée sur l'ID de liaison complète, qui permet une révocation de masse plus efficace.

AutoCrypt SCMS gère en toute sécurité l'ensemble du cycle de vie d'un certificat et est régulièrement mis à jour pour se conformer aux réglementations strictes de diverses régions. Alors que de nombreux fournisseurs de sécurité n'assurent la conformité que dans une ou deux régions, l'équipe de recherche et développement d'AUTOCRYPT a assuré la conformité avec toutes les normes existantes en matière de gestion des certificats, y compris le SCMS américain, le C-ITS CMS (CCMS) européen et le C-SCMS chinois.

L'entreprise a récemment participé à l'« OmniAir Plugfest » du consortium OmniAir avec des entreprises comme Blackberry, ESCRYPT et Green Hills Software. AUTOCRYPT a présenté la version 5.0 d'AutoCrypt SCMS en effectuant une démonstration de la révocation de certificats croisés dans un environnement de conduite réel et a pu démontrer la compatibilité internationale de l'ensemble du cycle de vie des certificats, y compris l'émission, la gestion et la révocation.

« Il faudra donner la priorité à la technologie V2X si l'industrie veut passer du niveau 3 de l'automatisation de la conduite aux niveaux 4 et 5. Et comme la technologie de conduite autonome continue de se répandre, la sécurité des communications V2X sera plus importante que jamais », a déclaré Daniel ES Kim, PDG et cofondateur. « Nous sommes très heureux d'être l'une des rares entreprises à pouvoir fournir un système d'authentification qui prend en charge toutes les normes régionales et nous sommes impatients de mettre continuellement à jour nos technologies pour rester au-dessus de tous les changements réglementaires. »

AUTOCRYPT supervise actuellement la sécurité de tous les projets d'autoroutes/expressways intelligentes en Corée et s'est attaché à étendre ses projets à d'autres projets C-ITS dans le monde entier. Grâce à sa large conformité internationale et ses intégrations personnalisables, AUTOCRYPT est idéal pour les OEM, les institutions publiques et les gouvernements qui cherchent à donner la priorité à la mobilité sécurisée pour tous.

AUTOCRYPT est l'acteur principal des technologies de sécurité de la mobilité autonome et connectée. Reconnu par Forbes Asia dans sa liste des 100 à surveiller, AUTOCRYPT ouvre la voie à la sécurité des transports et de la mobilité grâce à une approche multicouche et holistique. Grâce à des solutions de sécurité pour V2X/C-V2X, V2G (y compris la sécurité PnC), la sécurité à bord des véhicules et la gestion de flotte, AUTOCRYPT s'assure que la sécurité est une priorité avant que les véhicules ne prennent la route.

Visitez www.autocrypt.io pour plus d'informations, et contactez [email protected] pour toute demande de partenariat.

