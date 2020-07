AUTOCRYPT remporte un contrat de SCMS V2X pour un projet de STI national

SÉOUL, Corée du Sud, 23 juillet 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co., Ltd., un fournisseur leader de solutions de sécurité pour le secteur des transports, a annoncé qu'il dirigerait le projet de système de gestion des identifiants de sécurité (SCMS, ou Security Credential Management System) V2X de la Korean Expressway Corporation (KEC). AUTOCRYPT sera amené à fournir un SCMS de qualité production à la KEC, qui a annoncé son projet de système national d'authentification de sécurité V2X au début de l'année.

La mise en œuvre d'un SCMS est essentielle dans un environnement automobile connecté, car les véhicules partagent des informations et des données avec tous les éléments de l'environnement de transport, y compris d'autres véhicules, l'infrastructure de circulation, les appareils mobiles et les fournisseurs de services par le biais de la communication Vehicle-to-Everything (V2X). Le SCMS d'AUTOCRYPT fera en sorte que seuls les dispositifs authentifiés et inscrits puissent participer aux communications afin d'empêcher les tentatives d'infiltration des messages de communication V2X, tout en protégeant les informations personnelles dans les environnements de conduite autonome.

AUTOCRYPT reste la seule et unique entreprise de la région APAC à avoir non seulement développé un SCMS V2X conforme aux normes, mais aussi à avoir testé et vérifié avec succès son interopérabilité avec les fournisseurs mondiaux de dispositifs. En plus de ses activités de certification et de vérification via l'Intelligent Transport Society of Korea (ITSK) ainsi que l'OmniAir PlugFest, AUTOCRYPT a déjà mis en œuvre sa technologie de sécurité V2X dans des projets de systèmes de transport intelligents (ITS) de la KEC sur les bancs d'essai de Sejong, Yeoju et Hwaseong K-city, sécurisant les communications depuis 2016. La zone métropolitaine de Séoul ainsi que l'île de Jeju traversent actuellement les dernières phases de construction pour la mise en place d'un système de sécurité, tandis que Gwangju and Ulsan devraient entamer la construction en juillet 2020.

Daniel ES Kim, PDG de la société, a déclaré au sujet du projet : « La sécurité est la pierre angulaire de la mobilité intelligente, car aucun risque ne devrait être toléré en matière de sécurité des conducteurs, des passagers et des piétons. Nous sommes donc très honorés de piloter ce projet pour la KEC, et nous ne prenons pas la responsabilité à la légère en ce qui concerne la sécurisation des communications V2X. Nous espérons que d'autres projets internationaux de routes intelligentes suivront et mettront également en œuvre des solutions de sécurité complètes de bout en bout. »

En juin 2020, AUTOCRYPT a annoncé avoir fait des progrès sur le marché chinois et avoir l'intention de continuer à étendre ses efforts en matière de STI à travers le monde au quatrième trimestre de 2020 et en 2021.

AUTOCRYPT est le leader du domaine des technologies de sécurité de la mobilité. Reconnu par TU-Automotive comme étant le meilleur produit/solution de cybersécurité automobile de 2019, AUTOCRYPT continue de montrer la voie en matière de sécurité des transports et de la mobilité en mettant en œuvre une approche holistique à plusieurs couches. À travers des solutions de sécurité pour V2X/C-V2X, V2G (y compris la sécurité Plug & Charge), la sécurité embarquée et la gestion des flottes, AUTOCRYPT veille à ce que la sécurité soit prioritaire avant que les véhicules ne soient mis en circulation.

Rendez-vous sur www.autocrypt.io pour plus d'informations, et contactez [email protected] pour toute demande de partenariat.

http://www.autocrypt.io



SOURCE AUTOCRYPT