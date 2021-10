AUTOCRYPT toont interoperabiliteit in China's grootste 'vier lagen' C-V2X-demonstratie, na de presentatie op 2021 China-SAE congres en tentoonstelling

SHANGHAI, 28 oktober 2021 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT Co.,Ltd, toonaangevend leverancier van cyberbeveiliging op het gebied van auto's en mobiliteit, heeft de interoperabiliteit van de AutoCrypt V2X-beveiligingsoplossing gedemonstreerd op het C-V2X Cross-Industry Pilot Plugfest, China's grootste 'vier lagen' C-V2X evenement voor het testen van applicaties, dat van 19 tot en met 21 oktober werd gehouden samen met China-SAE Congress and Exhibition (SAECCE) in Shanghai.

De jaarlijkse 'vier lagen' C-V2X-interoperabiliteitsdemonstratie wordt georganiseerd door IMT-2020 (5G)-promotiegroep C-V2X-werkgroep en China-SAE (Society of Automotive Engineers), waarbij OEM's en topleveranciers uit de hele wereld bij elkaar worden gebracht. De demonstratie vond dit jaar plaats op testwegen in het stedelijk gebied Shanghai-Suzhou-Wuxi, een van China's grootste ITS-hubs.

De 'vier lagen' van interoperabiliteit verwijzen naar de fysieke laag (voertuig), de netwerklaag (on-board units of OBU's), de berichtenlaag (communicatiemodules) en de beveiligingslaag (V2X-modules en sleutelbeheer). Tijdens de demonstratie was de AutoCrypt V2X's softwareontwikkelingskit (SDK) ingebed in de OBU's van een belangrijke topleverancier, terwijl het beheersysteem voor beveiligingsgegevens (SCMS) werd gekoppeld aan een van de acht deelnemende broncertificaatautoriteiten (CA).

"De succesvolle afronding van de demonstratie bevestigt andermaal de interoperabiliteit van AutoCrypt V2X binnen de C-ITS-omgeving", aldus Daniel ES Kim, mede-oprichter en CEO van AUTOCRYPT."Als V2X-beveilingsaanbieder voor alle acht complete C-ITS-projecten in Zuid-Korea , heeft AUTOCRYPT wereldwijd nauw samengewerkt met OEM's en chipmakers, en ons team is zeer ervaren in het aanpassen aan de specifieke behoeften en eisen van individuele klanten."

Naast de demonstratie presenteerde AUTOCRYPT de nieuwste technologieën en gaf het advies op SAECCE 2021, waar de technische deskundigen van het bedrijf twee belangrijke presentaties gaven, een ervan over de rol van 'plug & charge' (PnC) beveiliging bij het slim opladen van EV's, terwijl op de andere een leidraad werd gegeven voor het integreren van beveiligingssystemen in voertuigen om aan zowel de regionale regelgeving van WP.29 als aan de Chinese regelgeving te voldoen.

Dit is het derde opeenvolgende jaar dat AUTOCRYPT aan de twee evenementen deelneemt. Voor meer informatie over de uitgebreide oplossingen van AUTOCRYPT op het gebied van mobiliteitsbeveiliging kunt u contact opnemen met [email protected].

Over AUTOCRYPT

AUTOCRYPT is de toonaangevende speler op het gebied van beveiligingstechnologieën voor auto's en slimme mobiliteit, die de weg effent voor intelligente transportsystemen (ITS) en autonoom rijden door middel van een meerlagige, holistische benadering. Door middel van beveiligingsoplossingen voor V2X, V2G (waaronder PnC-beveiliging), beveiliging in het voertuig en wagenparkbeheersystemen zorgt AUTOCRYPT ervoor dat de beveiliging prioriteit krijgt en wordt geoptimaliseerd voordat voertuigen de weg op gaan.

