AUTOCRYPT uitgeroepen tot "Automotive Cybersecurity Company of the Year" in AutoTech Breakthrough Awards 2020

Industry Awards-programma eert innovatieve wereldwijde bedrijven in de auto- en transportindustrie

SEOUL, Zuid-Korea, 20 november 2020 /PRNewswire/ -- AUTOCRYPT, een wereldleider in beveiligingsoplossingen in zelfrijdende voertuigen, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf is uitgeroepen tot "Automotive Cybersecurity Company of the Year" in het ceremoniële AutoTech Breakthrough Awards-programma dat uitgevoerd wordt door de Tech Breakthrough-organisatie, een toonaangevend marktinformatie- en herkenningsplatform voor de meest innovatieve technologiebedrijven ter wereld. De prijzen zijn bedoeld om baanbrekende technologiebedrijven, diensten en producten te erkennen in de wereldwijde auto- en transportindustrie, een industrie die snel groeit te midden van de ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende voertuigen en 5G.

"AUTOCRYPT heeft zich toegelegd op het veiligstellen van de toekomst van zelfrijdende voertuigen en slimme mobiliteit. Dankzij onze expertise in V2X-beveiligingstechnologie hebben we meer dan 5.000 kilometer aan slimme wegen kunnen beveiligen en erkenning gekregen van de auto-industrie. Het is daarom met groot genoegen dat we deze onderscheiding van Tech Breakthrough in ontvangst nemen in dit ceremoniële programma", aldus Daniel ES Kim, CEO van AUTOCRYPT. "Naarmate de technologie zich ontwikkelt, nemen de risico's toe en mag er niet onderhandeld worden over beveiliging. We hopen dat we als "Automotive Cybersecurity Company of the Year" kunnen blijven innoveren en de auto-industrie kunnen aanmoedigen om veiligheid voorop te stellen."

Het ceremoniële programma van dit jaar trok meer dan 1.250 nominaties uit meer dan 12 verschillende landen over de hele wereld. "AUTOCRYPT wordt vertrouwd door veel van de belangrijkste spelers in de wereldwijde industrie van zelfrijdende voertuigen die de wereld naar een veilige en zekere toekomst van autonome mobiliteit helpen leiden", aldus Bryan Vaughn, Managing Director van AutoTech Breakthrough Awards. "We zijn er trots op AUTOCRYPT te belonen met een van onze grote prijzen in het AutoTech Breakthrough Awards-programma, de onderscheiding "Automotive Cybersecurity Company of the Year", ter ere van de focus van het bedrijf op innovatie en de levering van uitgebreide oplossingen om de veiligheid van chauffeurs en voetgangers te beschermen."

In samenwerking met de overheid en openbare instellingen heeft het bedrijf alle slimme wegen in Zuid-Korea beveiligd en breidt het momenteel zijn activiteiten met zijn C-SCMS-compatibele technologie uit naar China. AUTOCRYPT heeft decennialange ervaring en de meeste C-ITS-beveiligingsinfrastructuur ter wereld en biedt aanpasbare oplossingen die geen enkel deel van het ecosysteem voor zelfrijdende voertuigen achterlaten.

AUTOCRYPT is de toonaangevende speler op het gebied van transportbeveiligingstechnologieën. Begonnen in 2007 als een in-house onderneming bij Penta Security Systems Inc., werd AUTOCRYPT in 2019 afgesplitst als een afzonderlijke entiteit naarmate zijn aanwezigheid wereldwijd groeide. Door TU-Automotive erkend als het/de beste automatische cybersecurityproduct/-oplossing van 2019, blijft AUTOCRYPT de weg banen op het gebied van transport- en mobiliteitsbeveiliging door middel van een meerlagige, holistische benadering. Door middel van beveiligingsoplossingen voor V2X/C-V2X, V2G (waaronder PnC-beveiliging), beveiliging in het voertuig en wagenparkbeheer, zorgt AUTOCRYPT ervoor dat beveiliging prioriteit krijgt voordat voertuigen de weg op gaan.

AutoTech Breakthrough, onderdeel van Tech Breakthrough, is een toonaangevend marktinformatie- en erkenningsplatform voor wereldwijde technologische innovatie en leiderschap, ter ere van uitblinkende technologieën, diensten, bedrijven en producten in de auto- en transportindustrie. Het AutoTech Breakthrough Awards-programma biedt een forum voor publieke erkenning van de prestaties van AutoTech-bedrijven en -oplossingen in meerdere categorieën, zoals Connected Car, elektrische voertuigen, motortechnologie, automotive cyberbeveiliging, sensortechnologie, verkeerstechnologie, voertuigtelematica en meer. Ga voor meer informatie naar AutoTechBreakthrough.com

