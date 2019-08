AutoGrid collabore avec Amazon Web Services pour favoriser la numérisation du secteur mondial de l'énergie

Cette collaboration entre l'entreprise de gestion de la flexibilité de l'énergie mondiale et le fournisseur de services cloud permettra aux sociétés de services énergétiques d'accélérer leur accès à un réseau décentralisé et numérisé

REDWOOD CITY, Californie, 14 août 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, AutoGrid, un éditeur de logiciel de gestion de la flexibilité destiné au secteur mondial de l'énergie, a annoncé qu'elle collaborerait avec Amazon Web Services (AWS) en vue de faire bénéficier ses clients du secteur de l'énergie de la gestion d'énergie distribuée fondée sur l'intelligence artificielle.

AutoGrid, qui a récemment rejoint l'AWS Partner Network (APN), fera appel à l'ensemble de services IdO d'AWS dans sa plateforme AutoGrid Flex™ pour détecter, rassembler, organiser et exploiter une analytique de données sophistiquée. Les services d'AWS donneront un nouvel éclairage des opérations dans toutes les installations énergétiques pour permettre une optimisation de la production et améliorer les efficiences des processus de ressources énergétiques réparties et répondre à la demande.

Les clients d'AutoGrid utiliseront Amazon SageMaker, un service en gestion intégrale qui permet aux développeurs et aux scientifiques des données de créer, tester et déployer rapidement des modèles d'apprentissage automatique. Ces modèles contribueront à optimiser les opérations dans un système modulaire pouvant être mis à l'échelle pour tous les types de clients, qu'il s'agisse de grandes installations détenues par des investisseurs, de petites installations municipales, de coopératives électriques ou de fournisseurs d'électricité au détail.

« Nos clients des secteurs de l'électricité et des services publics recherchent de plus en plus souvent à appliquer l'IdO, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle afin d'accroître leur productivité et leur efficience », explique Rolf Gibbels, responsable mondial de la prospection à l'international pour les installations chez Amazon Web Services, Inc. « Nous sommes très heureux d'accueillir AutoGrid dans le programme APN afin d'accélérer l'adoption d'AutoGrid Flex dans l'ensemble des secteurs mondiaux de l'électricité et des services publics. »

En proposant des technologies transformationnelles et évolutives au secteur de l'énergie, la relation d'AutoGrid avec AWS permettra aux clients d'AutoGrid comme CLP Holdings de déployer rapidement de nouveaux services dans la réponse à la demande, la gestion des miniréseaux et la gestion de la recharge des véhicules électriques (VE) pour les clients finaux.

« Nous nous réjouissons de l'intensification de la relation entre AutoGrid et AWS », explique Austin R. Bryan, directeur général de l'innovation chez CLP. « En tant que membre d'APN, AutoGrid nous aidera à exploiter des applications énergétiques flexibles fondées sur l'intelligence artificielle pour le bien de nos clients dans toute notre région, laquelle réunit Hong Kong, l'Asie du Sud-Est, la Grande Chine, l'Inde et l'Australie. Cela nous permettra en définitive de concentrer nos efforts sur l'offre de résultats commerciaux essentiels pour nos clients, qui savent que nous utilisons une plateforme technologique robuste, fiable et sûre pour nos applications fondées sur les données. »

« AutoGrid exploite l'un des plus grands réseaux d'optimisation des ressources énergétiques flexibles fondés sur l'IA », ajoute Dr Amit Narayan, le PDG d'AutoGrid. « Cette collaboration s'inscrit dans notre stratégie consistant à nouer des relations avec des chefs de file de la technologie comme AWS pour accélérer notre expansion à l'international. Et elle procure à nos clients respectifs d'importants avantages en termes d'économie de coûts et de délai d'accès au marché. »

AutoGrid crée des applications logicielles pour un monde de l'énergie distribuée plus intelligent. L'ensemble de ses applications de gestion de la flexibilité permet aux sociétés de services énergétiques de proposer une énergie propre, abordable et fiable en gérant les ressources énergétiques réparties (RER) en réseau en temps réel et à l'échelle. AutoGrid a mis en contrat plus de 5 000 mégawatts de RER et travaille avec plus de 50 grandes sociétés de services énergétiques à travers le monde, comme Schneider Electric, CLP, E.ON, CPS Energy, National Grid, NextEra Energy, Total, Shell, Ørstead et Xcel Energy. Pour de plus amples informations, rendez-vous www.auto-grid.com.

