AutoIdentQES devient la première solution européenne à délivrer des certificats de signature électronique qualifiée à partir d'une identification par intelligence artificielle

La plateforme leader en Europe reçoit une extension de conformité pour la première vérification d'identité entièrement automatisée au niveau d'assurance « substantiel » selon le règlement eIDAS.

RENNES, France et MUNICH, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe IDnow, plateforme de vérification d'identité et d'identité numérique leader en Europe, annonce une extension de conformité pour son service AutoIdentQES, service d'identification combiné à la signature électronique qualifiée (QES) avec son prestataire de services de confiance Namirial, une évolution approuvée par l'Agence numérique italienne (Agenzia per l'Italia Digitale, AGID) et valable dans toute l'Union européenne.

L'extension de conformité repose sur deux innovations apportées par l'entreprise. La première innovation repose sur le développement d'une vérification d'identité entièrement automatisée par intelligence artificielle, reconnue de niveau « substantiel », ne nécessitant pas de traitement manuel, rendant l'équivalence face à face possible grâce à la qualité, la sécurité et la fiabilité des contrôles automatisés de lutte contre la fraude. En outre, l'émission de résultats en temps réel améliore considérablement l'expérience utilisateur. Le service AutoIdent d'IDnow avec QES devient ainsi le premier dans l'Union européenne à pouvoir émettre des certificats qualifiés en se fondant uniquement sur les données de l'utilisateur capturées lors d'un processus de vérification d'identité entièrement automatisé et basé sur l'IA.

La seconde innovation concerne l'utilisation de la technologie NFC, conformément à la norme internationale ICAO 9303, publiée par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). IDnow est autorisé à utiliser la technologie NFC pour lire les puces des documents conformes dans le cadre de la vérification d'identité automatisée et ainsi s'affranchir d'un traitement manuel complémentaire.

Ces innovations se traduisent par l'un des processus les plus rapides et les plus fiables du marché européen, tout en augmentant considérablement les taux de conversion.

Une avancée majeure pour la vérification d'identité fondée sur l'IA

« Il s'agit non seulement d'un grand pas pour le groupe IDnow en tant que leader dans le secteur de la vérification d'identité, mais également d'une étape importante pour la vérification d'identité fondée sur des algorithmes d'intelligence artificielle en général », déclare Johannes Leser, vice-président des services de confiance chez IDnow. « Par cette extension de conformité, notre solution AutoIdent+QES délivre une validation de données fiables et une prévention contre la fraude procurant un niveau élevé d'assurance dans un environnement hautement réglementé ».

Le service peut être utilisé dans la plupart des pays de l'UE en vertu des 5éme et 6ème Directives anti-blanchiment. Par ces Directives, l'UE a établi et étendu les méthodes d'identification de la connaissance du client (KYC) pour l'entrée en relation à distance et l'application des infractions pénales avec l'objectif d'aligner le marché unique européen autour des services financiers. L'harmonisation des méthodes d'onboarding à distance permet au groupe IDnow d'offrir aux secteurs financiers et bancaires un moyen uniforme de répondre à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, d'optimiser leurs investissements et de mener leurs activités au-delà des frontières de manière plus uniforme.

« Pour ce qui concerne la France, ce service permet aux établissements financiers de répondre aux enjeux du Code des Marchés Financiers dans le cadre de l'entrée en relation à distance en proposant une solution renouant avec les pré-recquis d'instantanéité du 100% digital. Les acteurs réglementés s'impatientent de l'arrivée prochaine des certifications PVID et cette extension de conformité pour la solution automatique avec signature électronique qualifiée nous permet d'offrir une alternative de même niveau d'assurance et permettant une décision instantanée, optimisant ainsi les taux de transformation en ligne », précise Marc Norlain, Managing Director et co-fondateur d'ARIADNEXT by IDnow.

A propos d'ARIADNEXT by IDnow

ARIADNEXT by IDnow, acteur européen incontournable dans le secteur de l'identification numérique, de la vérification d'identité et de la signature électronique, développe des solutions fondées sur l'IA et le Deep Learning répondant aux exigences réglementaires de lutte contre la fraude et de blanchiment d'argent, tout en offrant une expérience utilisateur simple et optimisée.

Pour répondre aux ambitions de l'Union Européenne d'une économie et d'une confiance numériques sûres, ARIADNEXT a fusionné en juin 2021 avec son partenaire IDnow afin d'accroître sa position de leadership sur le marché européen des Regtech.

Le groupe IDnow, nouvellement formé et constitué d'ARIADNEXT et IDnow, propose une plateforme unifiée de solutions de vérification d'identité, comprenant des technologies combinant automatisation et assistance humaine, tout comme des solutions mêlant l'expertise en ligne et en points de vente.

Disposant de bureaux en Europe (France, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni, Pologne, Roumanie), le groupe possède un portefeuille de plus de 1 000 clients internationaux issus d'un large éventail de secteurs tels que Sixt, Tier Mobility, Western Union, UBS, Munich Re, N26, Solarisbank et wefox, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, Younited Credit, PMU, Free, SFR et la Française des Jeux.

