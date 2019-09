Automechanika Johannesburg sera le témoin de l'influence turque dans l'industrie des fournisseurs automobiles

Le salon se déroulera à Johannesburg du 18 au 21 septembre 2019 et accueillera des entreprises de premier plan au sein de l'industrie de l'approvisionnement à l'instar de Bülbül Battery, Büyük Gedikler, Erdil Battery, Kaçmazlar, Mercan Gasket, On Filtre, Sab Automotive, Tekoto, Universal Suspension, Accessory, Yenmak Engine Gömlek et Yumak Automotive. Les entreprises présenteront aux visiteurs leurs produits de pointe destinés aux systèmes de fabrication et de réparation.

Le fournisseur stratégique des géants de l'automobile : la Turquie

L'industrie automobile turque compte parmi les secteurs les plus solides contribuant à l'économie nationale, avec une capacité de production de 2 millions d'unités, 1,5 million d'unités de production et des exportations totalisant plus de 30 milliards USD. Cinquième plus important fabricant d'Europe dans l'industrie automobile principale, la Turquie occupe également la deuxième place dans la production de véhicules commerciaux en Europe. Capable de participer à des projets de fabrication dans plusieurs pays en tant que plateforme mondiale avec ses compétences en co-conception, la Turquie fabrique les pièces les plus stratégiques pour les géants de l'automobile, et exporte des produits industriels pour une valeur de 11 milliards USD.

L'Afrique du Sud : un marché alternatif important pour la Turquie

Malgré la distance qui les sépare et les droits de douane élevés imposés aux pays non membres de l'UE, l'Afrique du Sud représente un marché alternatif important pour la Turquie.

Moteur de l'économie turque depuis de nombreuses années, l'industrie automobile vise à atteindre 32 milliards USD d'exportations cette année. En 2018, les exportations de véhicules de l'industrie automobile turque vers la république d'Afrique du Sud ont augmenté de 4 % pour atteindre 117 millions USD. La hausse à deux chiffres des exportations des véhicules de tourisme a eu un impact positif sur l'ensemble des produits d'exportation.

Les entreprises turques, qui avancent dans le but de produire et exporter des produits de haute technologie et à valeur ajoutée avec des conceptions originales, participent également au salon et prévoient d'établir des connexions et de nouer des collaborations avec des entreprises de l'industrie principale qui détiennent la part du lion dans les exportations d'automobiles vers l'Afrique du Sud, à court et moyen terme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/996814/Automechanika_Johannesburg.jpg





SOURCE Uludağ Automotive Exporters' Association (OİB)