AUTOMOBILI PININFARINA CRÉE LA MAGIE À MONTEREY AVEC UN PROGRAMME RICHE EN ÉVÉNEMENTS

Le programme d'événements d'Automobili Pininfarina aux États-Unis a aussi été l'occasion de la première américaine de l'exclusive Battista Anniversario et du lancement d'un nouveau partenariat entre le constructeur de la première hyper-GT de luxe entièrement électrique du monde et BOVET 1822.

Per Svantesson, PDG d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « La première Battista de série est partie sur les chapeaux de roue dès son arrivée aux États-Unis. Je le dis au sens propre, car elle a reçu des réactions extrêmement positives de nos clients, qui ont été impressionnés par les détails exquis et complexes de l'hyper-GT, mais aussi au sens propre, puisqu'elle a fait ses débuts sur les superbes routes californiennes. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli aux États-Unis, en rendant hommage à la riche histoire de Pininfarina, et heureux de l'avenir brillant et passionnant d'Automobili Pininfarina. Nous avons hâte d'effectuer les premières livraisons plus tard cette année, lorsque nos clients pourront apprécier l'expression suprême de la durabilité, du luxe et de l'exclusivité. »

BATTISTA FAIT SES DÉBUTS SUR ROUTE AUX ÉTATS-UNIS

La première Battista de série a fait ses débuts sur les routes californiennes avant son arrivée à la Monterey Car Week. Avec une carrosserie exclusive en fibre de carbone noire apparente et des jantes Impulso en alliage d'aluminium, ainsi qu'un intérieur saisissant équipé de sièges Pilota en option garnis en cuir noir durable et en Alcantara Iconica Blu capitonné, elle a pleinement profité du service de personnalisation sur mesure récemment annoncé par Automobili Pininfarina, qui offre une configuration unique à chaque Battista.

Alors que la livraison de la première hyper-GT entièrement électrique au monde approche, les dernières étapes auront lieu plus tard ce mois-ci. Un groupe de clients choisis aura la chance de conduire la Battista de série et d'expérimenter la voiture italienne homologuée pour la route la plus puissante jamais construite, aussi bien sur circuit que sur route.

LE SON EXCLUSIF DE LA BATTISTA DÉVOILÉ

L'ambiance sonore extérieure unique et la philosophie « Pure Sound » de la Battista ont également été révélés aux clients. Conçue pour créer de l'émotion et des sensations, tout en améliorant la sécurité et la maniabilité, l'ambiance sonore amplifie les fréquences organiques des moteurs électriques pour une expérience captivante pour le conducteur et les curieux.

L'ambiance sonore s'inspire de l'œuvre du compositeur italien Giuseppe Verdi, tout comme la Battista emprunte à l'héritage du design italien de Pininfarina. Sa fréquence centrale est de 54 Hz, un multiple de 432 Hz connu sous le nom de « diapason de Verdi ». Elle serait plus claire et plus agréable à l'oreille que les autres fréquences. Elle offre un son pur en accord avec la philosophie du design pure et élégante de la Battista.

UNE PREMIÈRE AMÉRICAINE RÉUSSIE POUR LA BATTISTA ANNIVERSARIO

La Battista Anniversario, modèle exclusif limité à cinq exemplaires dans le monde, a également fait sa première américaine lors du Quail et du Pebble Beach Concours d'Elegance.

Ce modèle extrêmement rare était équipé d'un pack Furiosa bicolore comprenant un séparateur avant, des lames latérales et un diffuseur arrière. Il a attiré l'attention des invités lors du prestigieux salon automobile grâce à son interprétation moderne de l'héritage et de l'innovation de Pininfarina.

AUTOMOBILI PININFARINA ANNONCE SON PARTENARIAT AVEC BOVET 1822

Lors d'un événement exclusif de la Monterey Car Week, Automobili Pininfarina et BOVET 1822 ont confirmé un nouveau partenariat qui donnera lieu à une montre révolutionnaire en hommage à la Battista, dévoilée plus tard cette année. La première image du design de la montre a été présentée, dévoilant les détails complexes de l'arrière du boîtier qui reflète les lignes sculptées et la carrosserie de la Battista vue de dessus.

Les deux marques de luxe partagent des valeurs de précision, de design et d'artisanat et travaillent ensemble pour magnifier le passé légendaire de chaque maison tout en proposant une vision commune d'un avenir plus durable.

LES LAURÉATS DU PEBBLE BEACH CONCOURS D'ELEGANCE DÉVOILÉS

Lors du 70e Pebble Beach Concours d'Elegance, le 15 août, quatre catégories spéciales représentaient et célébraient les 91 années de l'héritage emblématique du design italien de Pininfarina. La catégorie « Pinin Farina Prewar » a été remportée par l'incroyablement élégante Lancia Astura Pinin Farina Cabriolet de 1938, tandis que la Lancia Aurelia Pinin Farina PF200 C Spider de 1953 se classait en tête de la catégorie « Pininfarina Postwar », avec son emblématique calandre ovale.

La Ferrari 375 America Pinin Farina Coupe de 1953 a terminé première de la catégorie « Pinin Farina Ferrari Early » et la Ferrari 365 P Pininfarina Berlinetta Speciale de 1966, la première voiture V12 à moteur central de Ferrari présenté par Pininfarina, a remporté la catégorie « Pininfarina Ferrari Late ».

Les célèbres designs de Pininfarina ont également brillé dans les autres catégories de l'événement, dont la Ferrari 365 P Pininfarina Berlinetta Speciale de 1966 susmentionnée, également reconnue comme l'une des trois Best of Show 2021.

La Lancia Astura Series III Tipo Bocca Pinin Farina Cabriolet de 1936 a également remporté le prix « Most Elegant Convertible » et la Ferrari 410 Superamerica Superfast Pinin Farina Coupe Speciale de 1956 a reçu le Trophée « Enzo Ferrari ».

Fier de l'héritage du design qui a inspiré la Battista, une voiture fabriquée à la main, le directeur du design d'Automobili Pininfarina, Luca Borgogno, faisait partie du panel d'experts appelé à juger les autres catégories de l'événement.

Luca Borgogno a déclaré : « C'était merveilleux de voir les designs emblématiques de l'histoire de Pininfarina alignés aux côtés de la Battista électrique sur la pelouse du prestigieux Pebble Beach Concours d'Elegance lors de ce moment clé pour Automobili Pininfarina, la première sortie sur route de la Battista de série. Que ce soit le design ou les technologies électriques, des savoirs ancestraux et des connaissances nouvelles ont clairement été associés pour produire l'hypercar du futur, la Battista, qui est destinée à être la voiture de sport italienne la plus rapide et la plus puissante jamais fabriquée.

La présence d'Automobili Pininfarina à la Monterey Car Week a initié une révolution pour les performances automobiles, le design, la collaboration technique et le luxe. »

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 300 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimentera quatre moteurs électriques – un dans chaque roue – avec une autonomie WLTP simulée de plus de 500 km (310 miles) pour une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier Pininfarina SpA à Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus et entretenus sous la marque Pininfarina dans tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus durable au monde.

La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd. Elle a été nommée Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. apportera son soutien essentiel au design et à la production grâce à ses 90 ans d'expérience dans la production des voitures parmi les plus emblématiques du monde.

