AutoMobility LA annonce les finalistes de son programme phare, le Top Ten Automotive Startups Competition, présenté par PlanetM

Les finalistes du concours Top Ten de cette année ont mis au point des solutions réellement susceptibles d'optimiser les transports et d'influer positivement sur la société. De la recherche et l'analyse à l'extension et à l'innovation des services de mobilité pour les utilisateurs finaux, ces start-up sont les représentantes d'un secteur de la mobilité florissant », a déclaré Terri Toennies, la Présidente du LA Auto Show et d'AutoMobility LA. « L'intérêt jamais démenti pour notre compétition illustre l'attrait durable du salon en tant que plateforme importante pour les acteurs de l'automobile, récents comme établis. »

Les dix finalistes de cette année sont :

Acerta Analytics Solutions (Kitchener, Canada ) : Acerta aide les fabricants d'équipement d'origine et les entreprises de premier rang à tirer parti de l'apprentissage machine pour optimiser la qualité, la sécurité et la fiabilité des véhicules tout au long du cycle de vie des produits. Ces solutions sont façonnées d'après l'expérience industrielle et reposent sur des données, ce qui permet aux clients d'Acerta de détecter les indicateurs les plus précoces de défaillance future des produits.

GBatteries Energy Canada Inc. ( Ottawa, Canada ) : GBatteries est une entreprise technologique produisant des batteries de pointe, dont l'objectif est de faire en sorte que le chargement des véhicules électriques soit aussi rapide que le temps nécessaire à faire un plein de carburant. Elle a mis au point une façon innovante de charger les batteries Li-ion grâce à l'intelligence artificielle. Son but est d'accélérer l'adoption des véhicules électriques, en supprimant la barrière du « temps de charge ».

Humanising Autonomy (Londres, R.-U.) : Humanising Autonomy est une nouvelle technologie d'intelligence artificielle permettant d'anticiper en temps réel l'ensemble des comportements des piétons et des usagers vulnérables de la route. La société se fixe comme objectif d'établir la norme mondiale en matière d'interaction homme-machine et a été créée pour permettre une mise en œuvre plus sûre et centrée sur l'homme des technologies autonomes.

Silicon Mobility (Valbonne, France ) : Silicon Mobility est un leader technologique fournissant des solutions de semi-conducteurs souples, sûres, ouvertes et en temps réel pour le secteur automobile, utilisées pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les émissions polluantes tout en veillant à la sécurité des passagers. À l'aide des technologies de Silicon Mobility, les fabricants améliorent l'efficacité, réduisent la taille, le poids et le coût des moteurs électriques et renforcent la portée et la durabilité des batteries.

ensemble, ils ont électrifié plus de 700 dépôts et installé 13 500 points de charge pour un usage commun. TriEye ( Tel Aviv , Israël) : TriEye est une société de semi-conducteurs relevant les défis de la faible visibilité des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et des véhicules autonomes. La technologie de pointe de l'entreprise permet d'obtenir des images HD quelles que soient les conditions météorologiques et d'éclairage, grâce à une caméra infrarouge à ondes courtes (SWIR) reposant sur CMOS, produite en série et économique.

Le mardi 19 novembre, les finalistes du Top Ten pourront présenter leur entreprise à un honorable jury connaissant très bien les start-up et le fluctuant secteur automobile. Le jury de cette année comprend Dan Ratliff, Directeur chez Fontinalis Partners, Dirk Evenson, Directeur chez New Mobility World, Fan Wen, Associé d'entreprise au Plug and Play Tech Center, Justin Fishkin, membre du Comité consultatif d'AutoMobility LA et Trevor Pawl, Directeur général adjoint de l'innovation commerciale chez PlanetM. Après les séances de présentation, le jury délibérera et choisira le gagnant du Top Ten Automotive Startups Competition 2019, qui sera officiellement annoncé à la tribune (dans le Pavillon des technologies du L.A. Convention Center) à 16 h 35, le mardi 19 novembre.

« Le Top Ten d'AutoMobility LA constitue une liste restreinte de choix pour les investisseurs du secteur de la mobilité », a déclaré Justin Fishkin, membre du Comité consultatif d'AutoMobility LA et jury du concours phare du salon. « Le Top Ten offre une occasion colossale d'être vu des médias, des constructeurs automobiles, des géants de la technologie et des bailleurs de fonds assistant chaque année au salon. Je suis ravi de siéger au Conseil consultatif d'un événement automobile mondial (AutoMobility LA) qui célèbre à la fois les grands noms et les nouveaux venus repensant la façon dont nous nous déplaçons. »

Cette année, AutoMobility LA mettra également en vedette COMPREDICT, le lauréat du concours des start-up Automobil-Ausstellung (IAA)/New Mobility World, dans l'espace dévoué au Top Ten. Basée à Darmstadt (Allemagne), l'entreprise a développé une solution purement logicielle, qui repose sur des capteurs virtuels et une plateforme d'analyse de données en propriété exclusive, lui permettant d'identifier la sur-conception et l'état de marche à l'instant T des composants les plus importants d'un véhicule ; elle le fait en calculant précisément les historiques de charge et en suivant l'évolution des réactions.

Outre le Top Ten Automotive Startups Competition, les visiteurs du salon AutoMobility LA 2019 verront les premières de véhicules, prendront connaissance des principales annonces des constructeurs et des entreprises technologiques, auront un aperçu de l'avenir du secteur automobile et pourront nouer des contacts au cours des quatre jours que dure le salon. Tout de suite après l'AutoMobility LA 2019, le Los Angeles Convention Center ouvrira ses portes au public pour le LA Auto Show, où près de 1 000 véhicules seront exposés, avec en plus des expériences interactives, la venue de célébrités et des essais de conduite gratuits.

Pour vous inscrire à AutoMobility LA, veuillez consulter le site automobilityla.com/register. Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et LA Auto Show, veuillez consulter les sites LAAutoShow.com et AutoMobilityLA.com.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'AutoMobility LA

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est chaque année le premier salon de l'automobile majeur de la saison en Amérique du Nord. En 2016, les Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir AutoMobility LA™, le premier salon du secteur réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de débattre des problématiques les plus urgentes quant à l'avenir des transports et de la mobilité. AutoMobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center, du 18 au 21 novembre, les lancements de véhicules par les constructeurs étant voués à se combiner. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est approuvé par l'association Greater L.A. New Car Dealer et est géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/. Pour en savoir plus sur AutoMobility LA, consultez le site http://www.automobilityla.com/ et suivez AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

