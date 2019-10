AutoMobility LA™ der Los Angeles Auto Show: Bühne für Visionäre der Mobilität

Im Anschluss an den Networking-Empfang am Montagabend, 18. November, gibt es am Dienstag, 19. November, Autotech-Neuigkeiten, Premieren, aktuelle Branchennews und einen vollen Konferenztag. Daneben finden weitere Events wie der jährliche Hackathon sowie die 2019er Top Ten Automotive Startup Competition™ statt, die von PlanetM als Haupt- und Plug and Play als Co-Sponsor präsentiert wird.