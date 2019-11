Automobility LA™ ha annunciato Humanising Autonomy vincitrice della Top Ten Automotive Startups Competition 2019

Humanising Autonomy (Londra, Regno Unito) è una startup dalle grandi ambizioni, che ha per missione la costruzione di norme mondiali su come i sistemi autonomi debbano interagire con le persone. Fondata sulla premessa di consentire un'implementazione più sicura incentrata sull'uomo della tecnologia autonoma, l'azienda ha sviluppato un software di previsione indipendente dalle telecamere in grado di prevedere in tempo reale il comportamento e l'intento di pedoni, ciclisti e altri utenti della strada vulnerabili per migliorare i sistemi di mobilità mondiale. In quanto tecnologia di percezione cruciale, il software basato sulla visione si integra con tutti i livelli di autonomia (compresi i veicoli autonomi e quelli a guida umana) per migliorare la sicurezza, l'efficienza e le interazioni con i pedoni.

"Questo è stato un anno strepitoso per il nostro concorso di startup e Humanising Autonomy è un'azienda davvero progressista che vanta già clienti fidati in tutto il mondo per trasformare la sicurezza della tecnologia autonoma," ha dichiarato Terri Toennies, Presidente del LA Auto Show e di AutoMobility LA. "AutoMobility LA fornisce una piattaforma non solo dove i vincitori ricevono premi in denaro, ma anche dove possono mostrare il loro lavoro ad un pubblico mondiale di professionisti del settore che sono leader nei loro ambiti. Queste idee stanno realmente plasmando il futuro della mobilità così come la conosciamo."

Tutti i finalisti della Top Ten hanno ricevuto un riconoscimento all'AutoMobility LA di fronte a professionisti del settore e dei media di tutto il mondo, tra cui case automobilistiche, dirigenti tecnologici, designer, sviluppatori, investitori, concessionari, funzionari governativi, analisti, startup similari e altro ancora.

Per saperne di più sui finalisti della Top Ten di quest'anno, per informazioni aggiuntive sull'AutoMobility LA di LA Auto Show o per registrarsi, visitare il sito automobilityla.com.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il più importante salone annuale del Nord America. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2019 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 18 al 21 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2019 sarà aperto al pubblico dal 22 novembre al 1 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è patrocinato dal Greater L.A. New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sul salone, seguite LA Auto Show su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscrivetevi sul sito http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitare il sito http://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram.

