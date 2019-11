Automotores Gildemeister SpA anuncia la liquidación de su oferta de intercambio y solicitud de consentimiento

SANTIAGO, Chile, 7 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Automotores Gildemeister SpA (la "Compañía") anunció el día de hoy que la liquidación de su oferta de intercambio y solicitud de consentimiento (la "Oferta y Solicitud de Consentimiento") se realizó el 7 de noviembre de 2019 (la "Fecha de Liquidación") por sus Bonos Senior Garantizados con cupón de 7.50% y vencimiento al 2021, por un monto de US$515,250,522 (los "Bonos Senior Existentes Garantizados"), Bonos Senior No Garantizados con cupón de 8.250% y vencimiento al 2021 por un monto de US$24,194,000 (los "Bonos 2021") y Bonos Senior No Garantizados con cupón de 6.750% y vencimiento al 2023 por un monto de US$5,122,000 (los "Bonos 2023" y, conjuntamente con los Bonos 2021 y los Bonos Senior Existentes Garantizados, los "Bonos Senior Existentes") en los términos previamente anunciados en el Offering and Solicitation Memorandum de fecha 30 de septiembre de 2019 (junto con los suplementos correspondientes, el "Offering and Solicitation Memorandum"). Los Bonos Senior Existentes presentados a la Oferta y Solicitud de Consentimiento fueron intercambiados por Nuevos Bonos Senior Garantizados con cupón de 7.50% y vencimiento al 2025, Nuevos Warrants Serie A y Nuevos Warrants Serie B (los "Nuevos Warrants"). Adicionalmente, según la Oferta y Solicitud de Consentimiento, determinadas modificaciones a los términos y condiciones de los Bonos Senior Existentes fueron adoptados y entraron en efecto en la Fecha de Liquidación. Los Nuevos Bonos Senior Garantizados serán distribuidos a los partícipes de la oferta a través de DTC. Los Nuevos Warrants serán distribuidos a través de un Courier internacional.

En total, 98.13% del monto principal pendiente de pago de los Bonos Senior Existentes Garantizados fueron válidamente presentados y aceptados por la Compañía a la Oferta y Solicitud de Consentimiento.

Tenedores que presentaron sus Bonos Senior Existentes a la oferta recibieron a cambio, por cada $1,000 en monto principal, la siguiente consideración total:

Por los Bonos Senior Existentes Garantizados:

US$1,000 en monto principal de Nuevos Bonos Senior Garantizados (consistente en US$950 en Nuevos Bonos Senior Garantizados más la Prima por Participación Temprana equivalente a US$50 en monto principal de Nuevos Bonos Senior Garantizados) más los intereses devengados y no pagados de los Bonos Senior Existentes Garantizados hasta, e incluida, la Fecha de Liquidación, pagados en efectivos en dicha fecha;

0.653 Nuevos Warrants Serie A, y;



0.974 Nuevos Warrants Serie B.





Por los Bonos 2021:

US$1,000 en monto principal de Nuevos Bonos Senior Garantizados (consistente en US$950 en Nuevos Bonos Senior Garantizados más la Prima por Participación Temprana equivalente a US$50 en monto principal de Nuevos Bonos Senior Garantizados) más todos los intereses devengados y no pagados de los Bonos 2021 hasta, e incluida, la Fecha de Liquidación, pagados en efectivos en dicha fecha.





US$1,000 en monto principal de Nuevos Bonos Senior Garantizados (consistente en US$950 en monto principal de Nuevos Bonos Senior Garantizados más la Prima por Participación Temprana equivalente a US$50 en monto principal de Nuevos Bonos Senior Garantizados) más todos los intereses devengados y no pagados de los Bonos 2023 hasta, e incluida, la Fecha de Liquidación, pagados en efectivos en dicha fecha.

Un factor de 1.20090280 será aplicado al valor nominar de cada monto principal de $1,000 de los Bonos Senior Garantizados Existentes a fin de calcular el monto de Nuevos Bonos Senior Garantizados a ser emitidos.

ESTE COMUNICADO DE PRENSA NO CONSTITUYE UNA OFERTA DE VENTA O SOLICITUD DE OFERTA DE COMPRA DE NINGUN VALOR. LA OFERTA Y SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO SE ESTA LLEVANDO A CABO UNICAMENTE A TRAVES DEL OFFERING AND SOLICITATION MEMORANDUM Y EL FORMATO PARA EL REGISTRO DE LOS WARRANTS QUE PODRAN SER ENTREGADOS POR EL AGENTE DE INFORMACION E INTERCAMBIO, SOLO Y UNICAMENTE A AQUELLAS PERSONAS Y EN AQUELLAS JURISDICCIONES EN QUE REALIZAR DICHOS ACTOS SEAN PERMITIDOS BAJO LAS LEYES APLICABLES. CUALQUIER OFERTA PUBLICA DE VALORES REALIZADA EN LOS ESTADOS UNIDOS SE DEBE LLEVAR A CABO BAJO UN PROSTECTO QUE PUEDE SER OBTENIDO DE LA COMPANIA O DEL TENEDOR VENDEDOR DE LOS VALORES, EL CUAL CONTENDRA INFORMACION DETALLADA SOBRE LA COMPANIA, SU ADMINISTRACION, ASI COMO SUS ESTADOS FINANCIEROS.

Los valores que se emitan no serán registrados en la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros, de conformidad a la ley de Mercado de Valores No. 18,045, por lo que de acuerdo a ello, no podrán ser ofrecidos a personas en Chile excepto en circunstancias que no constituyan una oferta pública de valores de acuerdo a ley Chilena.

Sobre Automotores Gildemeister SpA

Automotores Gildemeister es una empresa que se dedica a la importación y distribución de vehículos, principalmente en Chile y Perú. Desde 1986 la Compañía ha sido la única distribuidora de vehículos livianos y comerciales de Hyundai en Chile y, desde el 2002, la única distribuidora de dichos vehículos en Perú.

FUENTE Automotores Gildemeister SpA

