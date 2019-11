Autor e pensador britânico Richard Barrett conduz em São Paulo o seminário Realizando o Destino de Sua Alma: do bem-estar ao florescimento

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Referência mundial em cultura organizacional, o autor e pensador inglês Richard Barrett é um dos facilitadores do seminário "Living your soul's destiny" (Realizando o Destino de Sua Alma: do bem-estar ao florescimento), promovido pela Liderança Integral. O evento acontece nos dias 19 e 20 de novembro, no Espaço Sinimbu (Rua Barão do Triunfo, 1656 - Brooklin - São Paulo/ SP), e é destinado a adultos de todas as idades que desejam alcançar o seu pleno potencial e viver uma existência de autorrealização em alinhamento com a verdadeira identidade.

Na ocasião, Barrett dividirá a coordenação das atividades com a psicóloga Christa Schreiber e o fundador da Liderança Integral, Roberto Ziemer. A programação do evento prevê tanto apresentações teóricas quanto exercícios práticos, sempre com o objetivo de fazer com que o participante descubra em que ponto de sua jornada da vida está, quais níveis de consciência são predominantes em sua vida, quais medos o impede de realizar o destino da alma, os passos necessários para aumentar o senso de bem-estar e as chaves fundamentais para encontrar a autorrealização.

"De uma maneira geral e simplificada, é possível dizer que o seminário ajudará os participantes a desenvolver a empatia e lidar com as diferenças. A ideia é evidenciar que a conexão com a alma nos ajuda a olhar a realidade de diferentes perspectivas, com intuição e inspiração. Afinal, o senso de autorrealização só pode ser encontrado dentro de nós. É desnecessário buscá-lo fora de nós ", destaca Barrett, presidente da Barrett Academy for the Advancement of Human Values, fundador do Barrett Values Centre, membro da World Business Academy e antigo coordenador de valores do Banco Mundial.

Este seminário é promovido pela Liderança Integral, consultoria especializada em conectar o propósito de pessoas e empresas com o impacto que estas querem gerar no mundo. Para mais informações sobre o evento entre em contato com: contato@liderancaintegral.com

Passagem de Richard Barrett pelo Brasil

Richard Barrett vem ao Brasil a convite das empresas Crescimentum, Culture for Performance, Liderança Integral, NB Heart e Values Move. As cinco consultorias são grandes exemplos da efetividade da metodologia dos Sete Níveis de Consciência, ajudando inúmeras empresas no Brasil em projetos relacionados à cultura organizacional, a definição e aplicação do propósito de um negócio, e resgate do orgulho dos colaboradores como parte integrante da empresa, inclusive em períodos pós-crise de imagem e reputação.

