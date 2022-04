AutoRABIT annonce l'ouverture d'un bureau à Prague après la croissance du marché européen

Le fournisseur de la principale plateforme DevOps ouvre son siège européen à Prague, en République tchèque

PRAGUE, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- AutoRABIT, la première plateforme DevOps Salesforce pour les industries réglementées, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son siège européen à Prague, en République tchèque, dans le cadre de son expansion internationale.

Cette annonce fait suite à la croissance significative de la clientèle européenne d'AutoRABIT en 2021, et le nouveau siège social en Europe centrale permettra à l'entreprise de répondre aux besoins de ce marché en pleine croissance.

Angela Heintz, vice-présidente des opérations mondiales, dirige l'effort d'expansion. « AutoRABIT ne pouvait pas être plus heureux de formaliser son engagement à poursuivre sa croissance sur le marché européen. Lorsque nous avons évalué nos options pour mieux servir nos clients européens, Prague s'est rapidement imposée. Prague est une ville dynamique, pleine de créativité, d'imagination et d'ambition, un véritable centre multiculturel qui représente ce que l'Europe a de mieux à offrir, et nous ne pourrions pas être plus heureux d'en faire notre nouveau foyer dans la région. »

AutoRABIT prévoit d'embaucher des personnes dans les domaines des produits, de l'ingénierie, des ventes et du marketing, dans le but de servir les clients en Europe depuis le centre de la ville dorée.

« La croissance que nous avons observée en Europe au cours des 18 derniers mois a été tout simplement phénoménale, » déclare Philippe Hauck, vice-président des ventes d'AutoRABIT pour la région EMEA. « L'ouverture de ce bureau en Europe centrale, au cœur de Prague, rien de moins, est vraiment une réitération de notre engagement envers cette région et envers la base de clients que nous construisons ici. »

AutoRABIT prévoit d'embaucher 100 personnes au cours des 12 prochains mois et de poursuivre sa croissance pour répondre à la demande croissante dans la région. Pour en savoir plus sur AutoRABIT, consultez le site www.autorabit.com.

À propos d'AutoRABIT:

La plateforme DevSecOps d'AutoRABIT permet aux équipes de développement de Salesforce d'améliorer la qualité de leurs versions à l'échelle grâce à une suite d'outils CI/CD qui permettent aux équipes de configurer, construire, tester et gérer les environnements de développement et les déploiements. La plateforme prend également en charge la protection et l'optimisation des données grâce à une suite d'outils DataOps Salesforce qui permettent aux équipes de développement d'obtenir des informations plus précises sur leurs propres données tout en assurant une sauvegarde et une protection solides.

Contact pour les médias :

Nicole Paleologus

Next PR

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1732385/AutoRABIT_Logo.jpg

SOURCE AutoRABIT