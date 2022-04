AutoRABIT kündigt die Eröffnung eines Prager Büros an, aufgrund von Wachstum des europäischen Markts

Anbieter der führenden DevOps-Plattform eröffnet seinen europäischen Hauptsitz in Prag, Tschechische Republik

PRAG, 15. April 2022 /PRNewswire/ -- AutoRABIT, die führende Salesforce DevOps-Plattform für regulierte Branchen, gab heute die Eröffnung seines europäischen Hauptsitzes in Prag, Tschechische Republik, als Teil seiner internationalen Expansion bekannt.

Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund des signifikanten Wachstums des europäischen Kundenstamms von AutoRABIT im Jahr 2021, und die neue Zentrale in Europa wird es dem Unternehmen ermöglichen, den Anforderungen dieses wachsenden Marktes gerecht zu werden.

Angela Heintz, VP of Global Operations, leitet die Expansionsbemühungen. „AutoRABIT ist sehr zufrieden damit, unser Engagement für weiteres Wachstum auf dem europäischen Markt zu formalisieren. Als wir unsere Optionen für eine bessere Betreuung unserer europäischen Kunden prüften, rückte Prag schnell in den Mittelpunkt. Prag ist eine pulsierende Stadt voller Kreativität, Fantasie und Ehrgeiz - ein echtes multikulturelles Zentrum, das zu den besten gehört, die Europa zu bieten hat, und wir könnten nicht glücklicher sein, dass es unsere neue Heimat in der Region ist."

AutoRABIT plant die Einstellung von Mitarbeitern in den Bereichen Produkt, Technik, Vertrieb und Marketing mit dem Schwerpunkt, Kunden in Europa vom Zentrum der Goldenen Stadt aus zu bedienen.

„Das Wachstum, das wir in den letzten 18 Monaten in Europa erlebt haben, ist schlichtweg phänomenal", sagt Philippe Hauck, AutoRABITs RVP of Sales-EMEA. „Die Eröffnung dieser Niederlassung in Mitteleuropa - ausgerechnet im Herzen von Prag - ist ein weiterer Beweis für unser Engagement in dieser Region und für den Kundenstamm, den wir hier aufbauen."

AutoRABIT plant, in den nächsten 12 Monaten 100 Mitarbeiter einzustellen und weiter zu wachsen, um der steigenden Nachfrage in der Region gerecht zu werden. Um mehr über AutoRABIT zu erfahren, besuchen Sie www.autorabit.com.

Über AutoRABIT:

Die DevSecOps-Plattform von AutoRABIT ermöglicht es Salesforce-Entwicklungsteams, die Qualität ihrer Releases in großem Umfang durch eine Reihe von CI/CD-Tools zu verbessern, mit denen Teams Entwicklungsumgebungen und Bereitstellungen konfigurieren, erstellen, testen und verwalten können. Die Plattform unterstützt außerdem den Schutz und die Optimierung von Daten durch eine Reihe von Salesforce DataOps-Tools, die es Entwicklungsteams ermöglichen, bessere Erkenntnisse aus ihren eigenen Daten zu gewinnen und gleichzeitig eine zuverlässige Sicherung und einen zuverlässigen Schutz zu gewährleisten.

Kontakt zur Presse:

Nicole Paleologus

Nächste PR

[email protected]

