AUTORIDADE GERAL DE AVIAÇÃO CIVIL: ARÁBIA SAUDITA TRANSFORMARÁ O FUTURO DA AVIAÇÃO

RIAD, Arábia Saudita, 29 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Os líderes globais de aviação reunir-se-ão em Riad para o primeiro Future Aviation Forum da Arábia Saudita, que será realizado de 9 a 11 de maio. O fórum reunirá líderes dos setores público e empresarial, CEOs internacionais e reguladores para moldar a evolução das viagens aéreas internacionais e impulsionar soluções em um mundo pós-pandemia.

Organizado pela Autoridade Geral de Aviação Civil (GACA), o fórum contará com mais de 120 palestrantes, e estima-se que mais de 2 mil participantes e representantes de todos os continentes participem do evento. Os delegados são convidados a participar de 40 sessões, com foco em três pilares temáticos centrais: experiência do passageiro, sustentabilidade e recuperação de negócios pós-Covid.

"O Future Aviation Forum será um momento crucial para o setor global da aviação. Reuniremos as mentes mais brilhantes do mundo todo para criar soluções para a recuperação do setor após a pandemia de Covid-19, transformar a experiência do passageiro e investir em inovações que reduzirão as emissões de carbono e o impacto ambiental", disse Saleh bin Nasser Al-Jasser, ministro do transporte e logística da Arábia Saudita.

O setor de transporte e logística da Arábia Saudita, um importante pilar do plano de transformação econômica Vision 2030, está passando por um rápido desenvolvimento. O objetivo é gerar US$ 150 bilhões em investimentos até 2030 e transformar o reino em um centro global da aviação. A Estratégia do Setor Nacional de Aviação (NASS) da GACA tem como objetivo aumentar a conectividade aérea para 250 destinos, atingir 330 milhões de passageiros, e dobrar a capacidade de carga aérea para 4,5 milhões de toneladas. O Reino também tem planos de lançar uma nova companhia aérea nacional para complementar suas operadoras nacionais existentes, Saudia, Flynas e Flyadeal.

A GACA está coordenando em estreita colaboração com a Organização Internacional de Aviação Civil (ICAO), a Agência da ONU com sede em Montreal, responsável por promover o planejamento e o desenvolvimento do setor de transporte aéreo em todo o mundo. O presidente do conselho do ICAO, Salvatore Sciacchitano , disse que o fórum chega em um momento crucial para o setor de aviação global.

"A cooperação global em todo o setor de aviação é necessária agora mais do que nunca. Devemos trabalhar juntos para desenvolver maior resiliência às futuras crises de saúde, para repensar e modernizar cada passo da jornada do passageiro e garantir a sustentabilidade da aviação diante da emergência climática. Estou animado para o encontro dos principais líderes do setor em Riad no Future Aviation Forum, quando poderemos colaborar para impulsionar a ambição, a inovação e a elaboração das políticas necessárias para garantir um futuro promissor para o setor", disse Sciacchitano.

Como parte da transformação mais ampla do seu setor de aviação, a Arábia Saudita também está avançando para a corporatização de seus aeroportos. No início deste ano, a GACA e a Matarat Holding Company anunciaram a conclusão de uma transformação institucional de 25 dos aeroportos do Reino. Isso incluiu a criação da Airports Cluster 2 Company, que administrará e operará 22 aeroportos, oferecendo supervisão para a construção, operação, e o gerenciamento em um só lugar. O objetivo é melhorar o atendimento, integrar as melhores práticas internacionais de gestão aeroportuária e aumentar a competitividade. O investimento e as oportunidades comerciais no setor, incluindo aeroportos, frete, catering, manutenção e serviços terrestres, serão abertos a investidores locais e estrangeiros em um futuro próximo.

"A escala de oportunidades para o mundo da aviação na Arábia Saudita é sem precedentes. O Future Aviation Forum é uma oportunidade para participar desde o início do rápido surgimento da Arábia Saudita como o centro de aviação de destaque do Oriente Médio", disse Abdulaziz Al-Duailej, presidente da GACA.

Al-Duailej disse que espera que o Future Aviation Forum facilite os negócios e mobilize o investimento necessário para impulsionar o setor para o futuro.

"O Fórum impulsionará os negócios e mobilizará o financiamento para a inovação para tornar o setor econômica e ambientalmente sustentável. Convidamos os principais players da aviação mundial a visitarem a Arábia Saudita para que, juntos, possamos impulsionar soluções que permitirão que o setor global prospere nos próximos anos."

Você pode encontrar todas as notícias da Autoridade Geral da Aviação Civil no centro de mídia em nosso site.

FONTE General Authority of Civil Aviation

SOURCE General Authority of Civil Aviation