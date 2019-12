Autoridades dos ministérios da Economia e da Justiça debatem Cybersecurity em nova edição do LIDE Next

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE - Grupo de Líderes Empresariais promove nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, das 8h às 12h20, mais uma edição do LIDE Next. Com o tema "Cybersecurity", o evento ocorre no hotel Renaissance, em São Paulo, e entre os participantes contará com Luciano Benetti Timm, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, no painel intitulado "Segurança nos negócio: saúde". Profundo conhecedor da área, Timm tem mestrado em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Warwick (Inglaterra) e pós-doutorado pelo Departamento de Direito, Negócios e Economia da UC Berkeley (EUA). Ele falará ao lado de André Fleury, líder de Cybersecurity da Accenture.

Já o painel dedicado à "Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)" terá a participação de José Antônio Ziebarth, diretor de Programa do Ministério da Economia, e também de Renato Opice Blum, professor coordenador dos cursos de Proteção de Dados e Direito Digital do INSPER e da pós-graduação da FAAP, além de membro internacional do Board da EUROPRIVACY. O evento recebe ainda Alessandro Tomão, vice-presidente do Santander, e Xena Ugrinsky, CEO da GenreX Consulting, para debater a "Segurança nos negócios: Instituições Financeiras". Por fim, Raul Jungmann, ministro extraordinário da Segurança Pública do Brasil (2018-2019), sobe ao palco para falar sobre "Brasil: Desafios e tendências na segurança cibernética".

Durante o ano de 2019, o LIDE Next já promoveu outros dois encontros com debates temáticos: "Smart Cities" e "Liderança + Inovação", com foco na promoção de soluções para as cidades do futuro e o impacto da transformação digital na empresa, nos funcionários e na sociedade. Realizados em fevereiro e setembro, respectivamente, os painéis discutiram temas como "Energia e sustentabilidade", "Espaços urbanos inteligentes", "Condições necessárias para o avanço de cidades inteligentes", "Negócios versus plataformas", "Cultura interna frente à inovação" e "Inteligência artificial".

O evento tem patrocínio de IT'S INFORMOV e UHG e conta com apoio da SEGURITECH e participação da QUALYS. CDN COMUNICAÇÃO, MAIS PURA, MOVE TO GO, RCE DIGITAL e TRACK são fornecedores oficiais e PR NEWSWIRE, REVISTA LIDE e TV LIDE são mídia partners.

