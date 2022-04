Autorisation réglementaire et remboursement pour MolecuLight i:X® en Corée du Sud

Le remboursement de la procédure MolecuLight a été accordé par le ministère coréen de la Santé et des Affaires sociales sous le numéro de notification 259-858 . Cette annonce a été faite sur la base des données de remboursement provenant du programme coréen d'évaluation de la stabilité et de l'efficacité des nouvelles technologies médicales.

MolecuLight est exclusivement distribué en Corée du Sud par KOVE, Inc., une société spécialisée dans les produits novateurs pour le traitement des ulcères du pied diabétique en Corée, notamment des dispositifs médicaux qui facilitent le diagnostic et le traitement des plaies. L'équipe de spécialistes du soutien clinique et technique de KOVE possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des dispositifs médicaux et du traitement des plaies. KOVE effectue également des recherches cliniques avec de nombreux hôpitaux universitaires de Corée.

En raison de l'omniprésence du diabète et des ulcères du pied diabétique, le marché sud-coréen du traitement des plaies est un marché important. Plus de 5 millions de Coréens, soit 1 adulte sur 30, sont en effet atteints de diabète1, et 25 % d'entre eux ont un ulcère du pied diabétique.

« Le marché qui s'offre au dispositif MolecuLight est important en Corée du Sud, car on y trouve un système de soins de santé complet et progressiste qui adopte rapidement de nouvelles technologies bénéfiques sur le plan clinique », a déclaré JUNHYOUNG LEE, PDG de KOVE, Inc. « En raison de la couverture d'assurance nationale élevée pour les procédures médicales, les patients coréens se rendent volontiers à l'hôpital pour traiter leurs affections et les médecins sont motivés à traiter et à surveiller les plaies jusqu'à leur guérison complète. La technologie MolecuLight fournit des informations exploitables en temps réel sur la charge biologique des plaies et donne aux cliniciens la possibilité de prendre des décisions rapidement au chevet des patients. Elle sera dès lors bien accueillie par la communauté médicale sud-coréenne. Une demande importante de dispositifs MolecuLight a été observée dans le cadre d'études de marché menées dans les 12 derniers mois dans le cadre du processus d'enregistrement et de remboursement. »

« Nous sommes très impressionnés par KOVE, Inc., par son équipe très expérimentée et réactive et par ses relations étroites avec la communauté du soin des plaies de Corée du Sud », a indiqué Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Nous pensons que la rapidité de l'enregistrement et du remboursement de MolecuLight i:X témoigne de la qualité de nos preuves cliniques et des résultats cliniques avérés que les cliniciens peuvent obtenir avec ce dispositif. Nous sommes convaincus que la Corée du Sud deviendra un marché de taille pour MolecuLight. »

Le vaste corpus de preuves cliniques sur MolecuLight comprend plus de 55 publications évaluées par des pairs, incluant plus de 1 400 patients à l'étude, qui attestent des avantages significatifs de MolecuLight i:X® pour les cliniciens chargés du traitement des plaies dans tous les environnements de soins.

Pour demander un devis ou une démonstration clinique de MolecuLight i:X en Corée du Sud, veuillez envoyer un e-mail à [email protected] ou composer le +82.55.384.2600.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie exclusive de plateforme d'imagerie fluorescente dans de nombreux marchés cliniques. Comprenant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, la gamme de dispositifs commercialisés par MolecuLight sont des dispositifs d'imagerie portatifs au point de service destinés au marché mondial du traitement des plaies en vue de la détection en temps réel des plaies à charge bactérienne élevée ( lorsqu'ils sont utilisés en présence de symptômes et de signes cliniques ) et de la mesure numérique des plaies. Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis peuvent faire l'objet d'un remboursement. Il convient pour ce faire d'obtenir deux codes CPT® afin que le médecin puisse réaliser une imagerie par fluorescence pour évaluer la présence, la localisation et la charge bactériennes ainsi qu'aux fins du paiement de l'établissement pour les services de consultations externes des hôpitaux (HOPD) et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) par le biais d'une classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa technologie unique de plateforme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés dont les besoins ne sont pas comblés à l'échelle mondiale, comme ceux de la sécurité alimentaire, des cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

À propos de KOVE, Inc.

KOVE, Inc. est une entreprise spécialisée dans le diagnostic et le traitement des ulcères du pied diabétique et des dispositifs médicaux pour les plaies. Elle a mené des recherches cliniques continues et des présentations avec de nombreux hôpitaux universitaires de Corée.

Pour télécharger les images :

Utilisation de la procédure MolecuLight i: X par 2 cliniciens spécialisés sur 2 patients dans un centre de traitement des plaies pour évaluer si leurs plaies présentent une charge bactérienne élevée.

MolecuLight i:X a également l'avantage d'impliquer les patients dans le traitement de leurs propres plaies.

