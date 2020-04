Aux côtés de nouveaux partenaires, CATL renforce son engagement à l'égard de l'électrification des véhicules utilitaires en Europe

NINGDE, Chine, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Pour répondre à la tendance croissante vers l'électromobilité (e-mobilité), Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) (300750.SZ), le premier fabricant mondial de batteries pour les véhicules électriques, noue des partenariats avec VDL Bus & Coach B.V. et Quantron AG afin d'optimiser les solutions basées sur les produits et services locaux pour l'électrification des véhicules utilitaires en Europe. Ces nouveaux partenariats revêtent une grande importance pour la stratégie de CATL à l'étranger dans le secteur des véhicules utilitaires, car ils lui permettent de mettre au point un réseau complet et dynamique au service des grands fabricants d'équipement d'origine (OEM) et des PME (petites et moyennes entreprises).

Collaborer avec VDL Bus & Coach pour distribuer des autobus électriques dans l'UE

CATL a récemment signé un contrat avec VDL Bus & Coach, le pionnier européen des transports en commun électriques. En vertu de l'accord, CATL va fournir à VDL Bus & Coach son système de batterie à haute densité énergétique qui repose sur son produit normalisé, la plateforme de technologie CTP (cell to pack) utilisant le système chimique LFP (lithium-fer-phosphate). VDL Bus & Coach est le leader du marché des autobus électriques en Europe, où cette société occupe une part de marché de 22 %. Grâce à cette collaboration, CATL est en mesure d'offrir des solutions flexibles et des services de cycle de vie complet aux clients des autobus électriques en Europe. En outre, VDL Bus & Coach va encore accroître sa part de marché et se rapprocher de son objectif qui « vise le zéro » (émission). Grâce à cette collaboration, les autobus électriques seront tout d'abord lancés aux Pays-Bas en 2020.

Agréer Quantron AG à titre de concessionnaire officiel de CATL en Europe

En vertu de l'accord conclu récemment entre CATL et Quantron AG, l'entreprise allemande Quantron AG est désormais le distributeur agréé et le partenaire de service de CATL pour les véhicules utilitaires et les applications industrielles en Europe. En sa qualité d'importateur, Quantron AG est habilité comme distributeur de CATL pour vendre des batteries en Europe. Grâce aux batteries normalisées de CATL, à ses blocs CTP (cell to pack) à système chimique LFP et ses modules NMC (nickel manganèse cobalt), CATL et Quantron AG seront à même d'aider les PME à trouver des solutions flexibles pour répondre à leurs besoins, de la vente et de l'intégration au service après-vente, même en cas de petits volumes d'achat. S'appuyant sur le réseau de Quantron AG, CATL est capable de réduire encore plus le délai de livraison, de mieux satisfaire les scénarios d'application locaux et de proposer des solutions permettant une grande efficacité des coûts.

« CATL s'engage à promouvoir de nouvelles innovations en matière d'énergie dans le monde entier. Fournir des solutions particulièrement efficaces et fiables pour l'électrification des véhicules utilitaires est un élément essentiel à la croissance du marché de l'e-mobilité dans son ensemble », a déclaré Li Xiaoning, président exécutif du département des applications pour les véhicules utilitaires à l'étranger. « CATL, VDL Bus & Coach et Quantron AG partagent le même engagement et la même passion pour l'e-mobilité. Nous sommes heureux de travailler aux côtés de nos partenaires pour apporter davantage de valeur à nos clients européens communs ».

Des solutions variées pour des applications variées

Contrairement à ce qu'il en est pour les véhicules de tourisme, des exigences d'application et des conditions de fonctionnement beaucoup plus compliquées sont imposées à l'électrification des véhicules utilitaires, qui vont des autobus urbains et interurbains, camions, fourgonnettes et navires aux applications industrielles telles que les chariots élévateurs et les engins de construction.

Afin de mieux s'adapter aux différents scénarios d'application, les solutions de batteries CATL présentent des caractéristiques chimiques de lithium-fer-phosphate, une durée de vie exceptionnellement longue et une grande stabilité de l'emballement thermique pouvant aller jusqu'à 800°C. Cela se traduit par des résultats exceptionnels en termes de coût total de possession et de sécurité des produits. Bénéficiant de la technologie CTP, qui permet de réduire le nombre de pièces de modules traditionnels, le bloc-batterie présente une efficacité d'intégration de plus de 90 % et parvient en définitive à la densité énergétique d'un bloc CTP LFP pouvant atteindre 160 Wh / kg. La batterie NMC est une autre solution facultative pour l'électrification des véhicules utilitaires, en particulier pour les véhicules soumis à des exigences plus élevées en termes de rendement volumétrique. Elle alimente des véhicules à densité d'énergie plus élevée pour satisfaire des applications de conduite sur de longues distances et des applications axées sur le profit.

Outre ses partenariats avec VDL Bus & Coach et Quantron AG, CATL a collaboré avec Daimler Trucks & Buses et a fait partie de l'alliance internationale de VWCO, e-Consortium, pour promouvoir l'électrification des véhicules utilitaires dans le monde entier.

À propos de CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un leader mondial du développement et de la fabrication de batteries lithium-ion, exerçant ses activités dans la R & D, la fabrication et les ventes de systèmes de batterie destinés aux véhicules à énergies nouvelles et aux systèmes de stockage d'énergie. En 2019, les ventes des batteries de l'entreprise se sont chiffrées à 40,25 GWh à l'échelle mondiale, ce qui a fait d'elle le numéro un mondial en termes de volume de consommation annuelle de batteries pour les véhicules électriques selon SNE Research.

Basée à Ningde, en Chine, CATL comptait quelque 26 000 employés dans le monde entier en 2019 et dispose de filiales à Pékin, Liyang (province du Jiangsu), Xining (province du Qinghai) et Yibin (province du Sichuan), ainsi qu'à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon), Détroit (États-Unis) et Vancouver (Canada). Par ailleurs, l'entreprise possède et exploite des installations de fabrication de batteries dans les provinces du Fujian, du Jiangsu, du Qinghai et du Sichuan, et l'usine européenne située à Erfurt, en Allemagne, sa première usine à l'étranger, est actuellement en construction. En juin 2018, l'entreprise a été introduite à la Bourse de Shenzhen, avec le code d'actions 300750.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.catlbattery.com .

Related Links

www.catlbattery.com



SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.