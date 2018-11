Aux ÉAU, le ministère du Développement communautaire (MOCD) adopte la validation de principe de ProximaX

ProximaX développe la plateforme ProximaX Sirius pour le MOCD en deux semaines.

GIBRALTAR et DUBAÏ, Émirats arabes unis, 15 novembre 2018 /PRNewswire/ --Le ministère du Développement communautaire des Émirats arabes unis a annoncé ce jour la mise en exécution d'une validation de principe (Proof of Concept - PoC), alimentée par la solution de la plateforme à chaîne de blocs ProximaX Sirius.

ProximaX et NEM Foundation ont travaillé ensemble sur cette solution ; ProximaX a apporté sa plateforme Sirius, y a intégré l'apostille et complété le module de vote pour le ministère du Développement communautaire (MOCD). La plateforme ProximaX Sirius se compose d'un système de gestion de fichiers répartis, d'un module de collaboration au travail et d'une version de solution de chaîne privée, NEM Catapult, dédiée aux entreprises.

Le déploiement de la plateforme permet désormais au MOCD de continuer à ajouter des applications, tout en mettant en œuvre ses initiatives de chaîne de blocs. La plateforme peut encore être améliorée par l'ajout d'autres composants à la plateforme Sirius : streaming et messagerie, base de données décentralisée et solutions d'autorisation.

M. Saeed Abdulla, conseiller du ministre au ministère du Développement communautaire a déclaré : « Nous sommes impressionnés par la façon dont la validation de principe a été réalisée en deux semaines et nous sommes ravis qu'elle nous permette de continuer à mettre en œuvre et à déployer des solutions sur la plateforme ProximaX Sirius. Dans les mois à venir, nous chercherons le moyen d'améliorer cette plateforme et d'y ajouter plus de modules et applications. Grâce à cette validation de principe, nous espérons être en mesure de réaliser notre projet de devenir un gouvernement axé sur la chaîne de blocs d'ici 2021. »

La plateforme Sirius peut également intégrer des services interministériels ou interdépartementaux, permettant à d'autres solutions de chaîne de blocs de s'intégrer à la plateforme grâce à un accès à l'API basé sur les droits.

« La solution est conçue pour un développement facile, ce qui nous a permis de terminer la validation de principe en deux semaines. Il s'agit en effet d'une solution d'entreprise de classe mondiale bénéficiant d'une grande qualité de production », d'après Lon Wong, PDG de ProximaX.

Lon a ajouté que cette solution est très puissante, car elle possède la plupart des éléments fondamentaux d'une plateforme d'entreprise capable de développer n'importe quelle solution utilisant la chaîne de blocs en tant qu'enregistrement de transaction sous-jacent immuable. Associée à d'autres composants du système, elle autorise également la transaction de données. Toutes les données sont cryptées par défaut, ce qui donne lieu à des informations, des enregistrements et un stockage de données hautement sécurisés.

« Le protocole d'accord avec le ministère du Développement communautaire démontre la façon dont la charte de la fondation NEM.io est essentielle pour rassembler les acteurs de l'écosystème, afin de fournir la meilleure solution sécurisée possible pour le client. ProximaX a prouvé à quel point il était simple de mettre en place la solution NEM Catapult et, à partir de maintenant, nous devrions voir une plus grande adoption de Catapult dans l'industrie », d'après Stephen Chia, membre du conseil de la fondation NEM.io et directeur des opérations SEA.

Par l'intermédiaire de la fondation NEM, ProximaX s'engagera et continuera à soutenir le ministère du Développement communautaire jusqu'à son déploiement complet. Il est à espérer que cette solution sera utilisée par d'autres ministères et départements.

À propos de ProximaX, Ltd.

ProximaX est un projet de dernière génération dans le domaine de la chaîne de blocs et de la technologie de registre distribuée et intégrée (IaDLT). ProximaX propose une solution de plateforme enrichie facile à programmer, offrant une sécurisation des données, un stockage, une messagerie et une diffusion de contenu en continu décentralisés pour de nombreux secteurs, au faible coût total de propriété.

Certains exemples, sur la plateforme Sirius, font appel à des cas : procédures « Connais ton client », continuité des opérations, diffusion vidéo, santé, gestion des identités et des enregistrements IdO, applications de mégadonnées, traçabilité, services notariaux, cadastre, financement commercial, collaboration du personnel, gestion de la messagerie et de la chaîne logistique.

https://www.proximax.io.

À propos de NEM.io Foundation Ltd.

NEM.io Foundation est enregistrée à Singapour et exerce ses activités à l'échelle mondiale. Elle a été créée pour promouvoir la technologie de chaîne de blocs de NEM dans le monde entier. Elle fait partie des projets de technologie de chaîne de blocs les mieux financés et le plus aboutis dans le secteur des cryptomonnaies.

https://nem.io

