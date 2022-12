Aux Émirats arabes unis, National Bonds choisit la plateforme iMAL d'Azentio pour améliorer son efficacité opérationnelle et soutenir sa stratégie de croissance

SINGAPOUR, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Azentio Software (« Azentio »), une société technologique basée à Singapour et détenue par des fonds conseillés par Apax Partners , à annoncé aujourd'hui que National Bonds , la plus importante société d'épargne et d'investissement conforme à la charia des Émirats arabes unis détenue par Investment Corporation of Dubai, a choisi iMAL, la solution bancaire islamique leader du marché d'Azentio, pour contribuer à améliorer l'efficacité des processus, à renforcer les contrôles internes et à fournir une expérience client exceptionnelle dans le cadre de la stratégie de croissance ambitieuse de National Bonds.

iMAL d'Azentio est une plateforme bancaire et financière numérique islamique de premier plan, et la première à avoir obtenu un certificat de l'AAOIFI (l'organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions financières islamiques). La plateforme évolutive, flexible et unifiée de l'entreprise offrira à National Bonds l'agilité commerciale dont elle a besoin et lui permettra de répondre aux exigences de conformité à la charia et d'assurer un déploiement plus rapide des produits et services islamiques, en plus de fournir un service clientèle exemplaire. La plateforme garantira une automatisation transparente d'innombrables tâches, permettant une configuration sans fonctionnalité de programmation supplémentaire, offrant de l'innovation et de la valeur ajoutée à chaque utilisateur du système, avec une complexité réduite.

Mohammed Qasim Al Ali, PDG du groupe National Bonds, a déclaré : « La technologie crée un changement monumental dans le monde de la finance. Chez National Bonds, nous reconnaissons l'importance d'adopter une technologie de pointe, qui nous aide à améliorer nos processus internes, mais aussi nos délais de commercialisation et notre position globale sur le marché. Notre partenariat avec Azentio constitue une nouvelle étape de notre parcours d'innovation et grâce à la solution bancaire islamique d'Azentio, nous pouvons espérer réaliser une transformation réussie grâce à une meilleure performance opérationnelle, qui profitera à nos employés et à nos clients ainsi qu'à nos intervenants externes. »

Tony Kinnear, directeur général d'Azentio Software, a déclaré : « Azentio est ravie de s'associer à National Bonds et de soutenir l'initiative du gouvernement des EAU visant au renforcement continuel du secteur financier du pays. Nous sommes convaincus que le choix de la solution iMAL d'Azentio aidera National Bonds à s'adapter rapidement à l'évolution des besoins des clients en matière de produits et de services innovants conformes à la charia et à offrir un niveau de service supérieur. »

À propos d'Azentio Software

Azentio fournit des produits logiciels essentiels à travers l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde aux banques, aux fournisseurs de services financiers et aux assureurs, islamiques et traditionnels. Il fournit également des solutions ERP aux entreprises de taille moyenne.

