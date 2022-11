AV-Comparatives a testé la protection contre les menaces de 21 solutions de sécurité des terminaux destinées aux consommateurs et aux entreprises contre des simulations d'attaque de toute la chaîne

INNSBRUCK, Autriche, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives a publié les résultats de 18 produits de sécurité pour les consommateurs et les entreprises à la suite du Advanced Threat Protection Test 2022.

« Les résultats de nos tests montrent que les meilleurs programmes de sécurité sont très efficaces pour prévenir les attaques ciblées, et que de plus en plus de fournisseurs améliorent leurs produits afin de les combattre. » — Peter Stelzhammer, cofondateur d'AV-Comparatives

Le Advanced Threat Protection Test (ATP, ou test avancé de la protection contre les menaces) est un test complémentaire à la série de test principale d'AV-Comparatives, qui comprend le test de protection contre les logiciels malveillants (Malware Protection Test), le test de protection dans le monde réel (Real-World Protection Test), et le test de performance (Performance Test). Il vérifie la capacité de chaque produit de sécurité à protéger un ordinateur contre des attaques ciblées, autrement appelées « menaces persistantes avancées » (APT).

Il s'agit d'attaques complexes en plusieurs étapes qui visent une personne ou une organisation en particulier. Alors que la majorité de ces attaques peuvent en fin de compte viser à infiltrer les réseaux d'entreprises, un moyen évident de le faire est de cibler les ordinateurs personnels des membres du personnel de l'organisation. De plus, les cybercriminels peuvent lancer des attaques ciblées contre des individus pour d'autres raisons. Cela signifie que la protection contre de telles attaques devrait être assurée par des programmes de sécurité des consommateurs, ainsi que par des logiciels de protection des terminaux. Tous les produits testés, ceux destinés aux consommateurs et aux entreprises, ont dû se défendre contre 15 différentes attaques ciblées complexes.

Voici certains des produits de sécurité destinés aux entreprises qui ont été testés :

Cyber Protect Cloud d'Acronis avec la suite d'Advanced Security; Ultimate Business Security d'Avast; GravityZone Business Security Premium de Bitdefender; Falcon Pro de CrowdStrike; ESET PROTECT Entry avec ESET PROTECT Cloud; Endpoint Protection Business de G-Data; Endpoint Security for Business de Kaspersky avec KasperskySecurity Cloud; Carbon Black Cloud Endpoint Standard de VMware.

Tous les produits destinés aux entreprises énumérés ci-dessus ont bloqué au moins huit des quinze attaques avancées, et ainsi reçu la certification ATP Enterprise d'AV-Comparatives.

Voici certains des produits de sécurité destinés aux consommateurs qui ont été testés :

Free Antivirus d'Avast; AVG Antivirus Gratuit; Avira Prime ; Internet Security de Bitdefender; Internet Security d'ESET; Total Security de G Data; Internet Security de Kaspersky; Total Protection de McAfee; Defender Antivirus de Microsoft.

Sur ces 9 produits, sept ont obtenu la cote ADVANCED ou ADVANCED+.

Advanced Threat Protection Test d'AV-Comparatives utilise une variété de scénarios d'attaque différents, contre lesquels les programmes testés doivent se défendre. Les attaques ciblées utilisent diverses techniques pour éviter la détection par les logiciels de sécurité. Cela comprend les attaques sans fichier, l'obscurcissement de code et l'utilisation d'outils légitimes du système d'exploitation. Déguiser le code malveillant rend également difficile pour un programme de sécurité de le reconnaître. L'utilisation abusive de programmes de système légitimes à des fins malveillantes permet également aux cybercriminels de ne pas se faire détecter par les mesures de sécurité.

Dans le cadre des tests avancés de la protection contre les menaces, AV-Comparatives utilise des techniques de piratage et de pénétration qui permettent aux attaquants d'accéder aux systèmes informatiques internes. Tous les tests utilisent un sous-ensemble des tactiques, techniques et procédures répertoriées dans le cadre ATT&CK® de MITRE. Un test de fausse alarme est également inclus dans les rapports.

Comme tous les rapports publics d'AV-Comparatives, le rapport du Advanced Threat Protection Test 2022 pour les produits destinés aux entreprises peut être téléchargé gratuitement sur le site Web de l'institut : https://www.av-comparatives.org/testmethod/advanced-threat-protection-tests

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement reproduisant le monde réel pour des tests vraiment précis.

AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels en libre accès. La certification par AV-Comparatives fournit un label de qualité officiel et mondialement reconnu pour la performance des logiciels.

Contact pour les médias : Peter Stelzhammer, [email protected], +43 720115542

