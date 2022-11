AV-Comparatives ha testato Advanced Threat Protection dalle minacce di 21 soluzioni di sicurezza informatica per consumatori e aziende per gli endpoint CEP / EEP - Simulazione di attacchi full-chain

INNSBRUCK, Austria, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives ha reso noti i risultati dei 18 prodotti di sicurezza consumer ed enterprise dal suo Advanced Threat Protection Test 2022

"I risultati del nostro test dimostrano che i migliori programmi di sicurezza sono molto efficaci nel prevenire gli attacchi mirati e che un numero sempre maggiore di fornitori sta migliorando i propri prodotti per combatterli" - Peter Stelzhammer, cofondatore di AV-Comparatives

L'Advanced Threat Protection Test è un test aggiuntivo rispetto alla serie di test principali di AV-Comparatives, che comprende il Malware Protection Test, il Real-World Protection Test e il Performance Test, e verifica la capacità di ciascun prodotto di sicurezza di proteggere un computer da attacchi mirati, noti come "minacce persistenti avanzate" (APT).

Si tratta di attacchi complessi e multifase che hanno come obiettivo un individuo o un'organizzazione specifici. Sebbene la maggior parte di questi attacchi abbia come obiettivo finale quello di penetrare nelle reti aziendali, un modo ovvio per farlo è prendere di mira i personal computer dei membri del personale all'interno dell'organizzazione. Inoltre, i criminali informatici possono lanciare attacchi mirati contro singoli individui per altri motivi. Ciò significa che la protezione contro tali attacchi deve essere garantita da programmi di sicurezza per i consumatori e da software di protezione degli endpoint aziendali. Tutti i prodotti testati, consumer ed enterprise, dovevano difendersi da 15 diversi attacchi mirati complessi.

I prodotti per la sicurezza degli endpoint aziendali testati includono:

Acronis Cyber Protect Cloud con Advanced Security Pack; Avast Ultimate Business Security; Bitdefender GravityZone Business Security Premium; CrowdStrike Falcon Pro; ESET PROTECT Entry con ESET PROTECT Cloud; G Data Endpoint Protection Business; Kaspersky Endpoint Security for Business - Select con KSC; Microsoft Defender Antivirus for Business; VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard.

Tutti i prodotti aziendali sopra elencati hanno bloccato almeno otto dei quindici attacchi avanzati, ricevendo così la certificazione ATP Enterprise di AV-Comparatives.

I prodotti di sicurezza consumer testati includono:

Avast Free Antivirus; AVG Antivirus Free; Avira Prime; Bitdefender Internet Security; ESET Internet Security; G Data Total Security; Kaspersky Internet Security; McAfee Total Protection; Microsoft Defender Antivirus.

Di questi 9 prodotti, sette hanno raggiunto la valutazione ADVANCED o ADVANCED+.

L'Advanced Threat Protection Test di AV-Comparatives utilizza una varietà di scenari di attacco diversi, dai quali i programmi testati devono difendersi. Gli attacchi mirati utilizzano varie tecniche per eludere il rilevamento da parte del software di sicurezza. Tra queste, gli attacchi senza file, l'offuscamento del codice e l'uso di strumenti legittimi del sistema operativo. Il camuffamento del codice maligno rende difficile il suo riconoscimento da parte di un programma di sicurezza. L'uso improprio di programmi di sistema legittimi per scopi dannosi rende più facile per i criminali informatici rimanere sotto il radar delle misure di sicurezza.

Negli Advanced Threat Protection Test, AV-Comparatives utilizza tecniche di hacking e penetrazione che consentono agli autori degli attacchi di accedere ai sistemi informatici interni. Tutti i test utilizzano un sottoinsieme delle TTP (Tattica, Tecnica, e Procedura) elencato nel framework MITRE ATT&CK®. Nei report è incluso anche un test di falso allarme.

Come tutti i report pubblici di AV-Comparatives, il report dell'Advanced Threat Protection Test 2022 per i prodotti aziendali può essere scaricato gratuitamente dal sito Web dell'istituto: https://www.av-comparatives.org/testmethod/advanced-threat-protection-tests/

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è una realtà indipendente che offre test sistematici per esaminare l'efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni in tutto il mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati.

AV-Comparatives offre risultati dei test AV accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo ufficiale di approvazione delle prestazioni del software riconosciuto a livello mondiale.



