AV-Comparatives publie un rapport sur les tests à long terme des antivirus destinés aux entreprises concernant 19 Endpoint Security Solutions de tout premier plan

Les menaces se propagent rapidement, ce qui pose de nouveaux défis aux fournisseurs d'antivirus. Le rapport des tests montre comment les produits de sécurité ont été adaptés à cette conjoncture et comment la protection a été améliorée au fil des ans.

Le rapport des tests de sécurité des entreprises comprend les résultats des tests effectués au cours du premier trimestre 2020, y compris les tests suivants : Real-World Protection, Malware Protection, Performance (impact sur la vitesse) et False-Positives Tests. Plus de détails sur les méthodes de test et les résultats sont fournis dans le rapport.

Les endpoint security solutions de 19 fournisseurs de tout premier plan, destinées aux grandes entreprises et aux PME, ont été soumises à cette série de tests. Ces fournisseurs étaient les suivants : Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, FireEye, Fortinet, G Data, K7, Kaspersky, Microsoft, Panda, Sophos, SparkCognition, VIPRE, VMware.

Real-World Protection Test

Le Real-World Protection Test est un test à long terme, effectué sur une période de quatre mois. Ce test simule l'environnement d'une entreprise type et teste dans quelle mesure le logiciel de protection des terminaux peut protéger le système contre les menaces véhiculées par Internet.

Malware Protection Test

Le Malware Protection Test a pour objet de faire détecter aux produits testés les programmes malveillants que pourraient rencontrer les systèmes de l'entreprise, p. ex. sur le réseau local ou les lecteurs externes.

Performance Test

Le Performance Test détermine si les produits testés fournissent la protection au détriment de la vitesse du système.

False Positives Test

Un False Positives Test est exécuté pour chaque test de protection. Il permet de s'assurer que le logiciel de protection des terminaux ne déclenche pas de trop nombreuses fausses alarmes, ce qui pourrait engendrer de sérieuses perturbations sur les réseaux de l'entreprise.

Examen de la convivialité

Le rapport comprend également un examen de l'interface utilisateur de chaque produit, qui donne un aperçu de la façon dont on l'utilise dans des cas typiques de gestion quotidienne.

Dans son ensemble, le rapport sur les antivirus des entreprises de juillet 2020 établi par AV-Comparatives fournit aux gestionnaires des TI et aux dirigeants principaux de la sécurité de l'information une description détaillée des forces et des faiblesses des produits testés, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées sur ceux qui pourraient répondre à leurs besoins particuliers.

L'Enterprise and Business Endpoint Security Report (Rapport sur la sécurité des terminaux des entreprises) est offert gratuitement au grand public à l'adresse suivante : https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2020-march-june/

Au cours du second semestre de 2020, AV-Comparatives répètera sa Business Main Test Series, et exécutera également un Advanced Protection Test. Les résultats de ces tests seront publiés en décembre.

Endpoint Prevention and Detection Test (EPP/EDR)

Pour la première fois, le laboratoire, basé à Innsbruck, exécutera également son Endpoint Prevention and Response CyberRisk Test, un test de tout premier plan de la catégorie grandes entreprises. Ce test a pour but d'analyser la capacité du logiciel de sécurité de l'entreprise à défendre cette dernière contre le risque grandissant des menaces persistantes avancées (MPA). Vous trouverez des détails sur l'Endpoint Prevention and Response CyberRisk Test à l'adresse suivante : https://www.av-comparatives.org/av-comparatives-introduces-enterprise-class-edr-test-rsa2020/. Les fournisseurs qui souhaitent obtenir plus de détails peuvent contacter AV-Comparatives.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1215715/Enterprise_H1_2020_Products.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1215716/Enterprise_H1_2020_Results_Infographic.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1215717/Enterprise_H1_2020_Results_Infographic.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215714/AV_Comparatives_Logo.jpg

Contact : Peter Stelzhammer

e-mail : [email protected]

phone: +43-720115542

SOURCE AV-Comparatives