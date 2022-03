AV-Comparatives reçoit le prix des meilleurs fournisseurs d'antivirus et de cybersécurité pour 2021

Comme les années précédentes, des prix importants ont été décernés aux meilleurs produits de sécurité Windows dans le cadre de la série de tests principaux destinés aux consommateurs. Les produits de sécurité grand public sont ainsi soumis à un certain nombre de tests exigeants, couvrant différents scénarios de protection, les faux positifs et l'impact sur les performances du système.

Le prix du « Produit de l'année » pour les meilleurs résultats globaux a été attribué à McAfee, ce qui montre que le produit s'est amélioré au cours des dernières années. Avast, AVG et Bitdefender ont également obtenu des résultats exceptionnels lors des tests de l'année et ont été récompensés par des prix « Produit exceptionnel ». Kaspersky a également été honoré pour ses excellents résultats, recevant un prix « Produit de qualité supérieure ».

En 2021, comme l'année précédente, les restrictions visant à stopper la propagation du coronavirus ont eu une grande incidence sur la façon dont les gens vivaient et travaillaient. Partout dans le monde, des millions de personnes ont continué à travailler de la maison. Cela signifiait que les entreprises devaient penser à protéger non seulement leurs propres appareils, mais aussi les ordinateurs domestiques de leurs employés. De plus en plus d'escroqueries liées à la COVID-19 ont été utilisées par les cybercriminels pour répandre des logiciels malveillants, et les attaques ciblées contre les entreprises et les réseaux gouvernementaux se sont poursuivies.

Parmi les produits testés par AV-Comparatives en 2021, on trouve : des programmes de sécurité pour les appareils grand public Windows, macOS et Android ; des produits de sécurité des terminaux et de prévention et intervention en cas d'urgence pour les entreprises ; des produits anti-hameçonnage et de contrôle parental. Dans l'ensemble, AV-Comparatives a effectué plus de tests que jamais, afin de rester en phase avec les cybercriminels.

Les méthodologies de test d'AV-Comparatives sont conçues pour fournir des tests rigoureux qui émulent des scénarios réels. Une certification par le laboratoire d'essai autrichien est la garantie d'un produit efficace et fiable.

La série de tests principaux pour les consommateurs et les entreprises consiste en un certain nombre de tests individuels différents, qui fournissent ensemble une évaluation complète des capacités des produits. Il s'agit de : Test de protection dans le monde réel (protection contre les logiciels malveillants transmis par Internet) ; test de protection contre les logiciels malveillants (protection contre les logiciels malveillants sur le réseau local ou sur un périphérique externe) ; test de protection contre les menaces avancées (protection contre les attaques ciblées) ; test de performance (impact sur la vitesse du système) ; test de faux positifs (nombre de fausses alarmes).

Les fournisseurs suivants (par ordre alphabétique) ont été récompensés pour leurs produits lors des tests AV-Comparatives de 2021 - veuillez cliquer sur le nom du fournisseur pour voir les détails :

Acronis ; Avast ; AVG ; Avira ; Bitdefender ; Broadcom ; Check Point ; Cisco ; CrowdStrike ; Cybereason ; Elastic ; ESET ; F-Secure ; FireEye ; Fortinet ; G Data ; K7 ; Kaspersky ; McAfee ; Malwarebytes ; Microsoft ; NortonLifeLock ; Palo Alto Networks ; Panda ; Sophos ; TotalAV ; Total Defense ; Trend Micro ; VIPRE ; VMware.

Andreas Clementi, PDG et cofondateur, AV-Comparatives : « En particulier en période d'instabilité, la sécurité informatique est plus importante que jamais. Nous sommes ravis que les produits testés offrent une bonne protection ! »

SOURCE AV-Comparatives