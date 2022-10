AV-Comparatives veröffentlicht den neuesten IT-Sicherheitstest für Antiviren-Software für Unternehmen und Verbraucher

Führendes Labor für die Bewertung von Antivirus-Produkten veröffentlicht die Testergebnisse der langfristigen Haupttestreihen für Unternehmen und Verbraucher für August und September 2022

INNSBRUCK, Österreich, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ --

Unternehmensprodukte auf dem Prüfstand

Acronis Cyber Protect Cloud mit Advanced Security Pack; Avast Ultimate Business Security; Bitdefender GravityZone Elite; Cisco Secure Endpoint Essentials; CrowdStrike Falcon Pro; Cybereason Enterprise; Elastic Security; ESET PROTECT Entry mit ESET PROTECT Cloud; G Data Endpoint Protection Business; K7 On-Premises Enterprise Security Advanced; Kaspersky Endpoint Security for Business Select mit KSC; Malwarebytes EDR; Microsoft Defender Antivirus mit Microsoft Endpoint Manager; Sophos Intercept X Advanced; Trellix FireEye Endpoint Security; VIPRE Endpoint Protection Cloud; WatchGuard Endpoint Protection Plus on Aether.

„Ransomware und Phishing sind derzeit die größten Bedrohungen für die Cybersicherheit von Unternehmen. Umso wichtiger ist die Wahl der richtigen Endpoint-Security-Software"

— Peter Stelzhammer, Mitbegründer von AV-Comparatives

Die Testergebnisse finden Sie hier: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-august-september-2022-factsheet/

Blogpost: https://www.av-comparatives.org/business-test-factsheet-august-september-2022/#more-38636

Verbraucherprodukte auf dem Prüfstand

Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security und VIPRE Advanced Security.

„Die getesteten Produkte bieten insgesamt ein sehr hohes Maß an Schutz. Es kommt jedoch vor, dass die Ergebnisse auf Kosten einer hohen Rate von Fehlalarmen erzielt werden."

— Andreas Clementi, Gründer von AV-Comparatives

Die Testergebnisse finden Sie hier: https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-september-2022/

Blogpost: https://www.av-comparatives.org/consumer-malware-protection-test-september-2022/

Kontakt: Peter Stelzhammer, E-Mail: [email protected], Telefon: +43 720115542

