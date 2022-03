AV-Comparatives zeichnet die besten Anbieter von Antiviren- und Cybersicherheitssoftware für 2021 aus

Wie in den vergangenen Jahren gab es wichtige Auszeichnungen für die besten Windows-Sicherheitsprodukte in der Consumer Main Test Series. Dabei werden Sicherheitsprodukte für Verbraucher einer Reihe anspruchsvoller Tests unterzogen, die verschiedene Schutzszenarien, Fehlalarme und Auswirkungen auf die Systemleistung umfassen.

Die Auszeichnung "Produkt des Jahres" für die besten Gesamtergebnisse ging an McAfee, was zeigt, dass sich das Produkt in den letzten Jahren verbessert hat. Avast, AVG und Bitdefender erzielten bei den diesjährigen Tests ebenfalls hervorragende Ergebnisse und wurden mit der Auszeichnung "Outstanding Product" belohnt. Kaspersky wurde ebenfalls für seine hervorragenden Ergebnisse geehrt und erhielt die Auszeichnung "Top-Rated Product".

Wie im Vorjahr hatten auch 2021 die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus große Auswirkungen auf das Leben und Arbeiten der Menschen. Überall auf der Welt arbeiteten Millionen von Menschen weiterhin von zu Hause aus. Dies bedeutete, dass Unternehmen nicht nur ihre eigenen Geräte, sondern auch die Heimcomputer ihrer Mitarbeiter schützen mussten. Cyberkriminelle nutzten vermehrt Covid-19-Betrugsversuche, um Malware zu verbreiten, und auch die gezielten Angriffe auf Unternehmen und Regierungsnetzwerke hielten an.

Zu den von AV-Comparatives im Jahr 2021 getesteten Produkten gehörten: Sicherheitsprogramme für Windows Consumer-Geräte, macOS und Android; EPP- (Endpoint Protection) und EPR- (Endpoint Prevention and Response) Produkte für Unternehmen; Anti-Phishing- und Kinderschutzprodukte. Insgesamt hat AV-Comparatives mehr Tests als je zuvor durchgeführt, um mit den Cyberkriminellen Schritt zu halten.

Die Testmethoden von AV-Comparatives sind darauf ausgelegt, strenge Tests durchzuführen, die reale Szenarien nachbilden. Eine Zertifizierung durch das österreichische Testlabor ist eine Garantie für ein effektives und zuverlässiges Produkt.

Sowohl die Consumer- als auch die Enterprise-Haupttestreihe bestehen aus einer Reihe von verschiedenen Einzeltests, die zusammen eine umfassende Bewertung der Fähigkeiten der Produkte ergeben. Diese waren: Real-World Protection Test (Schutz vor Malware aus dem Internet); Malware Protection Test (Schutz vor Malware im lokalen Netzwerk oder auf externen Geräten); Advanced Threat Protection Test (Schutz vor gezielten Angriffen); Performance Test (Auswirkungen auf die Systemgeschwindigkeit); False Positives Test (Anzahl der Fehlalarme).

Die folgenden Anbieter (in alphabetischer Reihenfolge) erhielten Auszeichnungen für ihre Produkte in den Tests von AV-Comparatives im Jahr 2021 - bitte klicken Sie auf den Namen des Anbieters, um Details zu sehen:

Acronis; Avast; AVG; Avira; Bitdefender; Broadcom; Check Point; Cisco; CrowdStrike; Cybereason; Elastic; ESET; F-Secure; FireEye; Fortinet; G Data; K7; Kaspersky; McAfee; Malwarebytes; Microsoft; NortonLifeLock; Palo Alto Networks; Panda; Sophos; TotalAV; Total Defense; Trend Micro; VIPRE; VMware.

Andreas Clementi, ceo und co-founder, AV-Comparatives: "Gerade in unstabilen Zeiten ist IT Security wichtiger als eh und je. Wir freuen uns, dass die getesteten Produkte guten Schutz bieten!"

