Avails Medical annonce le produit eQuant, un nouveau diagnostic in vitro mis au point pour permettre la production rapide d'un inoculum standardisé directement à partir d'une hémoculture positive

eQuant est en train de combler le fossé entre les méthodes d'identification rapide (ID) et les systèmes TSA existants en fournissant un inoculum standardisé (McFarland) directement à partir d'une hémoculture positive, et ce en moins d'une heure. La norme McFarland est nécessaire dans tout système TSA conventionnel pour garantir des résultats précis. eQuant a inventé l'expression DON'T WAIT FOR THE PLATE dans l'objectif d'éliminer les sous-cultures qui prennent beaucoup de temps à élaborer et sont nécessaires à la préparation standard du McFarland. eQuant est à un stade de développement avancé et a déjà montré une corrélation de 96 % avec les méthodes de référence standard. eQuant pourrait transformer n'importe quel système TSA commercial non rapide directement en une solution TSA rapide. Il devrait devenir le premier produit sur le marché à créer un inoculum automatisé et standardisé directement à partir d'une hémoculture positive.