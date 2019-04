Avails Medical stellt eQuant vor, ein neuartiges IVD, dessen Entwicklung eine schnelle, standardisierte Inokulumerzeugung direkt aus einer positiven Blutkultur ermöglichen soll

eQuant schließt die Lücke zwischen schnellen Identifikationsmethoden (ID) und herkömmlichen AST-Systemen, indem es ein standardisiertes Inokulum (McFarland) direkt aus einer positiven Blutkultur in nur einer Stunde bereitstellt. Der McFarland-Standard ist in jedem herkömmlichen AST erforderlich, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten. eQuant hat sich den Begriff „DON'T WAIT FOR THE PLATE" gesichert, da es die zeitaufwändigen Subkulturen eliminieren soll, die für den aktuellen McFarland-Standardvorbereitungsprozess erforderlich sind. eQuant befindet sich in einem fortgeschrittenem Entwicklungsstadium und hat bereits 96 % Korrelation zu Goldstandard-Methoden gezeigt. eQuant könnte jedes nicht-schnelles kommerzielles AST-System direkt in eine schnelle AST-Lösung verwandeln. Es soll dass erste Produkt auf dem Markt sein, das ein automatisiertes, standardisiertes Inokulum direkt aus positiver Blutkultur bereitstellen kann.